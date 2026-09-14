Los Mossos detectaron a dos hombres manipulando unas maletas en el Prat de Llobregat

La rápida intervención de los agentes permitió que la pareja pudiera celebrar su boda con sus pertenencias recuperadas

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han recuperado los trajes de novios y las alianzas de una pareja que habían sido robadas en el Prat de Llobregat. Según ha publicado el propio cuerpo policial en sus redes sociales, la rápida intervención de los agentes permitió que la pareja pudiera celebrar su boda con sus pertenencias recuperadas.

"Detectamos a dos hombres manipulando unas maletas en el Prat de Llobregat. Encontramos trajes de novios, alianzas y otros objetos robados en Barcelona", explican los Mossos en su cuenta de X, antes Twitter. "Localizamos a las víctimas y les devolvemos a tiempo sus pertenencias para celebrar su boda en Cunit", detallan, en una operación que acabó con final feliz para la pareja, como se puede ver en las propias imágenes compartidas junto a la publicación.

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Cuatro detenidos por 72 robos con fuerza en empresas de Aragón, Cataluña y Valencia

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han detenido a un total de cuatro personas por 72 robos con fuerza cometidos en empressa de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, ha informado este sábado el Ministerio del Interior. El juez de la plaza 1 del Tribunal de Instancia e Instrucción de Monzón (Huesca) les ha puesto en libertad con medidas cautelares.

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Han llevado a término la Operación 'SISROB-NOTEBOOK' el equipo conjunto de investigación compuesto por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barbastro, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, y el Grupo de Patrimonio de la Unidad Territorial de Investigación de Ponent de la Comisaría de Mossos d'Esquadra de Lérida.

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La investigación ha permitido esclarecer 72 delitos de robo con fuerza de material informático en el interior de empresas, cuatro delitos de falsedad documental y otro de pertenencia a grupo criminal organizado, hechos ocurridos en las provincias de Zaragoza, Huesca, Barcelona, Lérida, Gerona, Tarragona y Castellón.