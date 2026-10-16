El joven circulaba a gran velocidad cuando arrolló a la menor.

Muere una menor de 16 años en un accidente con un patinete eléctrico tras golpearse la cabeza llevando casco en Málaga

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La Policía Local de Almendralejo ha localizado, identificado e investigado a un joven de 18 años como conductor de un patinete eléctrico que el pasado domingo 11 de octubre atropelló a una niña de cuatro años en la calle Real y posteriormente abandonó el lugar. Según los testimonios recabados, el joven circulaba a gran velocidad cuando arrolló a la menor, según ha adelantado El Periódico de Extremadura.

Los agentes acudieron al lugar y atendieron a la niña, que presentaba contusiones en las extremidades inferiores. Desde la Jefatura de la Policía Local han agradecido especialmente la colaboración ciudadana, ya que los datos aportados voluntariamente por vecinos resultaron determinantes.