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Un joven de 18 años, responsable del atropello a una niña de cuatro años con un patinete eléctrico en Almendralejo

Patinete eléctrico
Un joven de 18 años, responsable del atropello a una niña de cuatro años con un patinete eléctrico en Almendralejo. Archivo
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La Policía Local de Almendralejo ha localizado, identificado e investigado a un joven de 18 años como conductor de un patinete eléctrico que el pasado domingo 11 de octubre atropelló a una niña de cuatro años en la calle Real y posteriormente abandonó el lugar. Según los testimonios recabados, el joven circulaba a gran velocidad cuando arrolló a la menor, según ha adelantado El Periódico de Extremadura.

Los agentes acudieron al lugar y atendieron a la niña, que presentaba contusiones en las extremidades inferiores. Desde la Jefatura de la Policía Local han agradecido especialmente la colaboración ciudadana, ya que los datos aportados voluntariamente por vecinos resultaron determinantes.

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