De las 3 personas detenidas, 2 de ellas eran mayores de edad sobre las que constaba una orden de búsqueda y detención

Se realizaron 127 actas administrativas abiertas por decomiso de herramientas "potencialmente peligrosas

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El dispositivo policial de este sábado en Barcelona contra las nuevas concentraciones convocadas por el grupo 'Blocus' se ha saldado con 1.440 identificados y 3 personas detenidas, además de 127 actas administrativas abiertas por decomiso de herramientas "potencialmente peligrosas" y sustancias, aunque no se registraron disturbios.

El dispositivo, con efectivos de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, tenía como objetivo prevenir incidentes y pillajes como los que se vivieron en la ciudad el pasado sábado, han informado los Mossos en un comunicado.

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3 personas detenidas

En cuanto a las 3 personas detenidas, 2 de ellas eran mayores de edad sobre las que constaba una orden de búsqueda y detención, y una de ellas una menor por un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, el director general de los Mossos, Ferran López y la comisaria jefe del cuerpo, Silvia Catà, siguieron el dispositivo desde el Centre de Coordinació Operativa (Cecor).

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El sábado también se produjo la detención de una cuarta persona en Catalunya por su presunta relación con 'Blocus', un joven de 21 años en Cabrera d'Anoia (Barcelona) que era el supuesto administrador de uno de los grupos de comunicación por los que se coordinaron los disturbios del pasado sábado.