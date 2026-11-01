Shahbazi había viajado a España para recibir en Huelva un premio de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo

Última hora del accidente de tren en Urda: el número de hospitalizados desciende a 31, 13 de ellos en la UCI

Compartir







La científica leonesa Marta Shahbazi, que viajaba en uno de los trenes implicados en el accidente de Urda (Toledo), es una de las fallecidas.

El Ayuntamiento de Carrizo ha confirmado la noticia y ha expresado públicamente sus condolencias a la familia: "El Ayuntamiento de Carrizo quiere expresar su más profundo pesar por la trágica pérdida de Marta Shahbazi Alonso, brillante científica leonesa de 41 años, con profundas raíces familiares en Carrizo de la Ribera, de donde es natural su madre", han compartido.

Shahbazi, de 41 años y madre de dos niños de tres y siete años, dirigía un grupo de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambrigde y viajó a España para recibir en Huelva un premio de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo, según las mismas fuentes.

Marta iba en el vagón 8 del tren de Renfe accidentado en Urda, el mismo en el que viajaba la joven leonesa Tamara González Costa, que también fallecía el accidente.

El pésame del Ayuntamiento de Carrizo

"Marta había llevado su talento y su vocación investigadora hasta la prestigiosa Universidad de Cambridge, convirtiéndose en una de las científicas españolas más destacadas en el estudio del desarrollo embrionario humano. Una trayectoria excepcional, marcada por su dedicación a la ciencia y su brillante futuro profesional, truncado de forma tan inesperada. Su pérdida nos conmueve especialmente por los lazos que unen a su familia con nuestro pueblo. Una familia de Carrizo que hoy atraviesa un dolor inmenso y al que queremos unirnos desde todo el municipio", han compartido en sus redes sociales desde el Ayuntamiento.

"Desde el Ayuntamiento queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro cariño a su marido, a sus hijos, a sus padres y al resto de familiares y seres queridos, acompañándolos de corazón en estos momentos de profundo dolor", concluyen.