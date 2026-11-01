Ya han sido identificadas 56 de las 69 víctimas del accidente de Urda
La agonía de las familias de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Urda: piden agilizar la identificación de las víctimas
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 56 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este sábado por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).
Actualmente hay nueve afectados continúan ingresados en hospitales madrileños, cuatro en la UCI y se reducen a 31 los heridos ingresados en hospitales de C-LM, 13 en UCI, y 79 han recibido el alta.
El balance provisional de fallecidos se mantiene en 69
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 56 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este sábado por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).
El balance provisional hasta ahora se mantiene en 69 víctimas mortales, señala el CID en un comunicado, en el que detalla que 54 fallecidos identificados son de nacionalidad española, uno francés y otro de nacionalidad portuguesa.
Nueve afectados continúan ingresados en hospitales madrileños, cuatro en la UCI
Nueve afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresados en hospitales madrileños, de los que cuatro están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, que han indicado que el total de las atenciones realizadas en la sanidad madrileña a raíz del siniestro se ha elevado a 122.
Concretamente, los cuatro pacientes que continúan en la UCI se encuentran en la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Getafe, el Doce de Octubre y el Ramón y Cajal.
Se reducen a 31 los heridos ingresados en hospitales de C-LM, 13 en UCI, y 79 han recibido el alta
Un total de 31 personas, tres menos que este sábado, de las que resultaron heridas tras el choque de trenes registrado en la localidad toledana de Urda, permanecen ingresadas este domingo en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, 13 de ellas, dos menos, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este domingo, ya han recibido el alta 79 de los heridos.
De los 31 heridos que permanecen ingresados, 18 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo --siete de ellos en la UCI y once en cama convencional-- y seis en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan --dos en UCI y cuatro en cama convencional--.
Confirman el fallecimiento de la científica leonesa Marta Shahbazi, que viajaba en uno de los trenes de Urda
La científica leonesa <strong>Marta Shahbazi</strong>Marta Shahbazi, que viajaba en uno de los trenes implicados en el accidente de Urda (Toledo), es una de las fallecidas.Ir a la noticia
Identifican a una vecina de Rota y exalumna de la Universidad de Sevilla entre las víctimas del accidente
El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) ha confirmado que la vecina de la localidad roteña, Cristina Ferris Villanueva, se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido este pasado miércoles, 28 de octubre, que por el momento se ha cobrado la vida de 69 personas.
En un comunicado a través de su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, el Consistorio ha lamentado "profundamente" el fallecimiento, que "nos llena de dolor y consternación".
La Guardia Civil mantiene blindada el área restringida en Urda para preservar las pruebas
La Guardia Civil mantiene blindada la zona en la que tuvo lugar el accidente ferroviario el miércoles en Urda (Toledo), donde está prohibido el acceso de personas no autorizadas, "con el fin de preservar las evidencias, pruebas e indicios".
En un archivo sonoro remitido a los medios de comunicación, el portavoz del Instituto Armado, Pedro Pablo Garrido, ha detallado los medios que integran el despliegue de seguridad en el área restringida.
En concreto, ha explicado que un grupo de drones vigila desde el aire; el escuadrón de caballería peina los terrenos de difícil acceso para las patrullas de seguridad ciudadana; y la agrupación de tráfico, junto a la agrupación de reserva y seguridad, controla las carreteras y caminos aledaños.
Identifican a un vecino de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) entre las víctimas mortales del accidente de Urda
La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez Contreras, ha confirmado que Iván Romero Ramos, vecino de la localidad alcalareña, se encuentra entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido este pasado miércoles, 28 de octubre, que por el momento se ha cobrado la vida de 69 personas.
Tal y como ha trasladado el Consistorio en sus canales oficiales, consultados por Europa Press, han mostrado su "profundo pesar" y han trasladado su "más sincero pésame" y "todo nuestro cariño" a los allegados de la víctima, "a quienes acompañamos en estos momentos de inmenso dolor".
Se han retirado ya cinco de los vagones implicados
La Guardia Civil ha continuado durante la noche trabajando en la zona del accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), donde durante la jornada se han retirado ya cinco de los vagones implicados, tres del tren Iryo y dos del AVE.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que medio centenar de efectivos pasarán las próximas horas en la zona de seguridad.
Los vagones que se han retirado se están depositando en los laterales de la vía del tren, mientras que los objetos personales de las personas afectadas por el siniestro se están acumulando para ser identificados, según las mismas fuentes.
Se mantienen activas 13 denuncias por desaparición
Por otra parte, en este momento se mantienen activas trece denuncias por desaparición que pertenecen a ciudadanos extranjeros de las siguientes nacionalidades: una de Argentina, dos de Australia, uno de Canadá, cuatro de EEUU, dos de Japón, uno de México, uno de República Checa y uno de Túnez.
El balance provisional de fallecidos se mantiene en 69
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 56 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este sábado por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).
El balance provisional hasta ahora se mantiene en 69 víctimas mortales, señala el CID en un comunicado, en el que detalla que 54 fallecidos identificados son de nacionalidad española, uno francés y otro de nacionalidad portuguesa.