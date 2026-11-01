Rocío Martín Elena González 01 NOV 2026 - 08:36h.

Ya han sido identificadas 56 de las 69 víctimas del accidente de Urda

La agonía de las familias de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Urda: piden agilizar la identificación de las víctimas

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El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 56 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este sábado por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

Actualmente hay nueve afectados continúan ingresados en hospitales madrileños, cuatro en la UCI y se reducen a 31 los heridos ingresados en hospitales de C-LM, 13 en UCI, y 79 han recibido el alta.

El balance provisional de fallecidos se mantiene en 69

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 56 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este sábado por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

El balance provisional hasta ahora se mantiene en 69 víctimas mortales, señala el CID en un comunicado, en el que detalla que 54 fallecidos identificados son de nacionalidad española, uno francés y otro de nacionalidad portuguesa.