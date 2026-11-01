Antoni Mateu 01 NOV 2026 - 07:00h.

El Doctor Dominic Royé, Secretario de la Asociación Española de Climatología e Investigador Ramón y Cajal del CSIC, explica en la web de 'Informativos Telecinco' cuándo nuestro país superará los 50 grados de temperatura

El mar bate un récord sin precedentes de temperatura promedio en Baleares y se alcanzan hasta los 29,7 °C

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Era el 14 de agosto de 2021 cuando en el municipio de La Rambla, Córdoba, se registró la temperatura más alta de la península ibérica de toda la historia: 47,6 grados centígrados en el ambiente. No en el suelo, donde las mediciones térmicas acostumbran a tener valores más altos que en el ambiente.

También el agua cuenta con temperaturas al alza: el Mediterráneo se calienta a niveles que este pasado mes de junio oscilaban entre los 28 y 30 grados en la superficie.

Con todos estos ingredientes, ¿llegará a España a los 50 grados? El doctor Dominic Royé, investigador Ramon y Cajal del CSIC y Secretario de la Asociación Española de Climatología, explica para la web de 'Informativos Telecinco' cómo y cuándo esto podría suceder.

Uno de los conceptos fundamentales que señala: "Los modelos climáticos no predicen un día concreto, pero sí estiman probabilidades: cuánto aumenta la frecuencia de superar ciertos umbrales de calor a medida que sube la temperatura media global". "No estamos lejos", matiza.

Más rápido de lo previsto

La llegada de los 50 grados en España está también condicionada con otro fenómeno que el doctor Royé pone encima de la mesa: "El calentamiento se ha acelerado y varios de estos escenarios se están adelantando respecto a lo previsto hace años".

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Con esta premisa como base, explica lo siguiente: "La tendencia de fondo sí se puede estimar: con altas emisiones, superar los 45-50 °C será cada vez menos raro antes de fin de siglo. Pero el día exacto de un evento puntual no se predice con años de antelación, solo con la meteorología de corto plazo".

Al hecho de no saber el momento exacto (pero sí el que vaya a suceder de manera más probable), Royé también explica las condiciones meteorológicas que se han de dar para que los mercurios en nuestro país alcancen los 50 grados. "Hay dos ingredientes combinados", matiza.

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"Una base climática cada vez más cálida, y un evento sinóptico extremo puntual: entrada de aire sahariano, un anticiclón que bloquea el tiempo varios días, efecto foehn (compresión del aire al bajar de una sierra) y suelos muy secos que se calientan más rápido".

Las zonas más propensas a llegar a 50 grados

No toda España presenta ni la misma geografía ni la misma temperatura debido a factores como el paisaje o la latitud. Aunque los fenómenos extremos afecten a lo largo y ancho del territorio, una temperatura tan alta como los 50 grados tendría 'puertas de entrada'. Hay zonas que sí son más propensas que otras a que tengan esta temperatura primero.

Algunos ejemplos que el experto indica son "el valle del Guadalquivir (Córdoba, Sevilla, Écija) y el del Guadiana: son depresiones alejadas del mar, con efecto foehn y advecciones africanas frecuentes".

"Extraordinariamente raro y puntual"

Aunque Royé explica que es más probable de cada vez que España alcance ese récord, matiza dos elementos fundamentales:

"Lo relevante no es esa cifra simbólica y puntual, sino lo que implica para lo que ocurre "por debajo" de ese pico, es decir, la posibilidad de tener grandes extensiones del territorio superando los 42-45 °C de forma simultánea y sostenida durante varios días. Eso sí tiene un impacto masivo y real sobre la salud".

"Aunque el cambio climático aumenta la probabilidad de que algún día se llegue a 50 °C en algún punto muy concreto de España (como el valle del Guadalquivir), seguiría siendo un evento extraordinariamente raro y puntual, un pico aislado en una situación sinóptica excepciona, no una temperatura que vaya a "normalizarse" como sí puede pasar con los 40-45 °C".

¿Por qué se trataría de algo poco frecuente? "Ocurre en zonas desérticas o semidesérticas con una combinación extrema de aridez, latitud e insolación que España no tiene. Nuestro clima mediterráneo-atlántico, con influencia del mar y una latitud más templada, hace que ese umbral esté mucho más lejos de las condiciones "normales" del país", concluye.