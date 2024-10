Lo que todavía no viene por defecto es la capacidad de poder medir estancias, objetos o distancias con la cámara del móvil, por lo que para lograrlo tendremos que optar por el plan B, es decir, encontrar la aplicación que podamos descargar y que nos ayude a lograrlo.

Google no ha fotografiado las estancias de nuestra casa, por suerte, por lo que no podemos usar ese sistema en el que se miden distancias en sus mapas. Lo más habitual es recurrir a un metro tradicional, pero no siempre tenemos uno a mano y hay ocasiones en las que medir las habitaciones o los muebles que contienen es necesario, por ejemplo cuando queremos decorarlas o calcular cuánta pintura necesitamos para renovar la actual.