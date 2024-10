Lanzar polvo de diamantes en la estratosfera, el último intento para contrarrestar el calentamiento global

Los expertos señalan que esta estrategia no sería una solución definitiva ante el cambio climático y destacan la necesidad d e seguir investigando para evaluar su viabilidad económica y sus posibles riesgos. El estudio ha combinado modelización climática y medidas de laboratorio para examinar cómo las propiedades ópticas del diamante y otros minerales como calcita (CaCO3) podrían aprovecharse como estrategia de intervención climática para aumentar la reflexión de la radiación solar.

Según Gabriel Chiodo, "la gran ventaja de estos materiales es que casi no absorben radiación infrarroja y, de esta manera, no calentarían la estratosfera". "Por lo tanto, no darían lugar a las alteraciones en la circulación estratosférica y otros efectos secundarios (como el aumento de las concentraciones de vapor de agua en la estratosfera) que se esperan con el método más común de geoingeniería, los aerosoles de ácido sulfúrico", añade.