El sistema de llaves de acceso (o passkeys) permite identificarse desde un dispositivo usando o bien datos biométricos , como lo son la huella dactilar y el reconocimiento facial; o bien introduciendo el pin. A diferencia de las contraseñas habituales, el sistema usa una credencial digital que se almacena en el dispositivo (y que no puede salir de él, ni enviarse a otro diferente).

Cuando inicias sesión, el dispositivo se comunica con Google para verificar que está autorizado. Si la has configurado en tu móvil y quieres iniciar sesión en el ordenador, también se puede usar el lector de códigos QR . Como alternativa, puede configurarse en varios dispositivos simultáneamente.

Es importante no configurar nunca este sistema en un dispositivo que no sea de tu propiedad y sobre el que no tengas control. Por ejemplo, un móvil del trabajo o un ordenador compartido, ya que los otros usuarios podrían entrar en tu cuenta.