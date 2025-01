Un equipo de investigadores del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha identificado un novedoso papel de una proteína , denominada EphA4, que es clave en la descubren que una proteína actúa de pegamento celular en el desarrollo del sistema visual, ya que actúa como un 'pegamento celular' durante el desarrollo embrionario.

"Este descubrimiento desafía teorías consolidadas sobre la guía axonal al demostrar que, además de repeler axones, la proteína EphA4 puede promover la adhesión en combinación con la molécula efrinaB1 . Este mecanismo, que actúa como un ‘pegamento celular’ durante el desarrollo, es esencial para que los axones de las células ganglionares de la retina se conecten de manera precisa con el cerebro, organizando el mapa visual", según un comunicado del IN.

El trabajo, liderado por la investigadora Eloísa Herrera, que dirige el laboratorio Generación y regeneración de circuitos bilaterales en el IN, se ha publicado recientemente en la revista The Journal of Neuroscience. Los resultados de este estudio podrían tener implicaciones más allá de la visión, contribuyendo al entendimiento de los mecanismos de la migración celular y el desarrollo de otros procesos celulares en el embrión en desarrollo.