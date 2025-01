Tan difícil es calcular las horas que Isabel ha pasado en el laboratorio en los últimos cuatro años como expresar lo que esa dedicación le ha otorgado. "Son año de entrega, pero me encanta lo que hago, entonces, no hay un número máximo de horas que pueda meter al día...", señala Esaín, que destaca que saber que sus ideas "han sido reconocidas" es algo que no se puede "explicar con palabras".