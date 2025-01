Bill Gates: "Si naciera hoy, probablemente me diagnosticarían autismo"

Bill Gates , fundador de Microsoft y una de las mayores fortunas del mundo, a sus 69 años, publica sus memorias bajo el título de 'Código fuente ', ('Source Code' en Inglés original). En las entrevistas promocionales, no ha parado de dar titulares sobre su vida sentimental junto a su exesposa Melinda , pero también sobre su carácter y personalidad. Sobre esto último ha asegurado que "si creciera hoy" probablemente estaría diagnosticado de "autismo".

El multimillonario, ya ex directivo de Microsoft, ha tenido palabras de amor y reconocimiento para sus padres, a los que define cómo "una suerte" nacer de la pareja de un hijo "complicado", como era él, pero que hicieron de todo para conducirlo y hacerlo la persona en la que al final se ha convertido.

"La curiosidad no puede satisfacerse en el vacío. Requiere cariño, recursos, orientación y apoyo. La mayor parte de mi buena suerte fue nacer de Bill y Mary Gates, unos padres que lucharon con su complicado hijo, pero que, al final, parecieron entender intuitivamente cómo guiarlo".

Bill ha reflexionado sobre algunos de sus rasgos personales durante su infancia que, según él, hoy en día se diagnosticarían como autismo. "Todo este asunto del síndrome de Asperger o del espectro autista es algo bastante nuevo , ¿sabes? Antes, el autismo tenía una definición bastante limitada que era claramente identificable", dijo Gates durante una entrevista en The Wall Street Journal para hablar de Código fuente, que saldrá a la venta el próximo 4 de febrero en Estados Unidos.

"Lo que sí sé es que mis padres me proporcionaron la mezcla precisa de apoyo y presión que necesitaba: Me dieron espacio para crecer emocionalmente y crearon oportunidades para que desarrollara mis habilidades sociales. En lugar de dejarme encerrar en mí mismo, me empujaron a salir al mundo, al equipo de béisbol, y a las mesas de otras familias".