Elizabeth Anne Hanks, conocida como E.A. Hanks, hija del célebre actor Tom Hanks y su primera esposa, Samantha Lewes, ha abierto su corazón en su próximo libro 'The 10: A Memoir of Family and the Open Road'. En esta obra, que verá la luz el 8 de abril, E.A. ofrece una mirada íntima a una infancia marcada por la confusión, la violencia y la privación.