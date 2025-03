La tecnología ha unido este lunes a un grupo de niños de nueve y diez años con otro de gente mayor. Juntos han jugado a videojuego s, pero lo de menos ha sido el resultado. No importaba el ganador. Se trataba de enseñar a los mayores los beneficios que sobre su salud tiene su uso, como recoge en el vídeo Rocío González.

A sus 9 años, Lucía ha ejercido hoy de maestra: "Os voy a enseñar a jugar a este juego tan chulo. Como veis aquí hay un volante, no?. Pues sentíos como si estuvierais en un coche"

Con 102, Sebastiana apenas había tocado el volante: "Me llevó mi marido y no lo consiguió porque me pongo muy nerviosa". Pero en apenas unos minutos se convirtió en la reina de la pista.