'The Mind Guardian', un videojuego para la salud mental y el cribado del deterioro cognitivo.

Samsung, patrocinador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ha presentado este martes en Madrid 'The Mind Guardian ', una aplicación gamificada basada en inteligencia artificial (IA) que permite una autoevaluación de la memoria y el cribado a gran escala de signos de deterioro cognitivo que puede desembocar en el Alzheimer, una enfermedad que afecta en España a cerca de 800.000 personas.

"España es uno de los mejores países para vivir, y la esperanza de vida es de 83,2 años. El reto que tenemos es envejecer , pero con una buena calidad de vida . Esta herramienta permite un cribado, pero no es un diagnóstico", afirmó el director de Marketing de Samsung España, Alfonso Fernández . Así pues, este videojuego, con una precisión del 97%, se presenta como una herramienta autoadministrable, gratuita y accesible, diseñada específicamente para personas de más de 55 años sin síntomas evidentes de deterioro cognitivo.

Con un enfoque en la detección temprana y tras una sesión de unos 45 minutos, 'The Mind Guardian' ofrece a los usuarios una solución sencilla y de acceso universal para identificar posibles signos de deterioro cognitivo, reduciendo los efectos negativos del denominado 'síndrome de bata blanca' o miedo a la realización de pruebas en hospitales .

En caso de detección de posibles señales de deterioro cognitivo, 'The Mind Guardian' actúa como una alerta inicial que agiliza la posterior consulta a los profesionales médicos para su diagnóstico y el posible acceso a terapias y tratamientos disponibles para fases tempranas de estas patologías , así como la planificación personal y familiar.

"El lanzamiento de esta solución marca un hito en las herramientas disponibles para la detección de señales de deterioro cognitivo en fase temprana, por su carácter universal, gratuito y accesible. Con 'The Mind Guardian', acercamos el cribado a gran escala a los hogares , facilitando la detección precoz que puede marcar la diferencia en la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores", señaló Alfonso Fernández.

'The Mind Guardian' detecta de manera precoz los primeros signos de deterioro cognitivo que pueden ser origen de enfermedades como el Alzheimer, lo que puede contribuir a aumentar la calidad de vida hasta en 10 años y reducir los efectos de las demencias hasta en un 40%. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, en alrededor de la mitad de los casos no se diagnostica el Alzheimer hasta que el paciente ha desarrollado una fase moderada de la enfermedad y entre el 30% y el 50% de las personas que padecen algún tipo de demencia no se llega a obtener un diagnóstico preciso.