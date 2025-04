Sin ser temeraria, es valiente, pero no una trotamundos que busca la aventura en sí misma, sino que todo lo que hace es "con un propósito muy concreto siempre vinculado al descubrimiento de esa civilización egipcia fascinante y nuestros propios orígenes", nos cuenta. Todo ello puede que le acerque a Indiana Jones, pero se ha ganado por méritos propios su lugar muy respetado entre los egiptólogos de renombre.

Estos días ha cobrado especial interés por su colaboración con Miriam Mosquera (Madrid, 1991) , historiadora especializada numismática andalusí, que acaba de publicar 'Manuela Jones. El misterio de la Alhambra' (editorial Molino), un libro de literatura juvenil que, curiosamente, podría retratar los primeros años de Myriam. "Me veo identificada con su protagonista, una niña muy curiosa y con ganas de vivir aventuras. He asesorado a la autora en la descripción de los sucesos arqueológicos y otros detalles".

Reconoce que ya desde niña se despertó en ella su pasión por la historia y los viajes. "Recuerdo que esperaba impaciente la llegada de la feria de Abril de Sevilla. No por sus casetas, alumbrado, trajes de flamenca o la tradicional cena del 'pescaíto', sino por los viajes que hacía con mi familia, mis tíos y mis primos. Esta atracción por la cultura y las gentes fue creciendo y enseguida nació mi fascinación por el antiguo Egipto y sus huellas".

Llegar al punto en el que se encuentra hoy Myriam como egiptóloga de referencia mundial no ha sido fácil. "Cuando terminé mi tesina en la Universidad de Sevilla, tuve que viajar a Alemania para iniciar mi formación como arqueóloga en Egipto. En España era imposible conseguir una beca como la que me dio la Universidad de Tubinga, una de las más antiguas del país. Esto me permitió trabajar en el Mar Rojo, en un proyecto en Líbano. Desde entonces, los desafíos han sido continuos, pero apasionantes", dice.