Red Eléctrica ha cambiado el porcentaje del mix energético desde el apagón: refuerza el papel de las clásicas

Un mes después del apagón en España: qué se sabe hasta ahora de las causas

Desde el apagón del 28 de abril, el mix energético que fija Red Eléctrica ha cambiado. Según red eléctrica, se ha reforzado la operación. Hay un gran peso de renovables. Ayer, el dato fue incluso mayor que el del 28 de abril, pero lo interesante es que se ha reforzado el papel de las energías clásicas que dan estabilidad al sistema. Por ejemplo, la hidráulica, las centrales de ciclo combinado o las nucleares.

Para los expertos es la evidencia de que están corrigiendo errores, lo que implica que suba el precio de la energía. Minutos antes del apagón el dato era este: más del 60% fotovoltaica, 12% eólica, parecida a la nuclear y sólo un 33% de gas. Hoy el gas llega al 10%.

No estamos quemando mucho gas, no es una gran proporción, es a lo mejor 10 o 15%. En momentos extremos quizá 30, pero este 10% es crítico para mantener la estabilidad. ¿Qué sucede? No queremos quemar gas porque el gas emite CO2 y porque el gas es caro y va a ser más caro en los años que vendrán", explica Antonio Turiel, experto en energías del CSIC.

Las posibles apuestas de las energías

"Yo dudo que se arriesguen otra vez a que se produzca un apagón, aunque es verdad que estos días lo que estamos viendo es que progresivamente. Aumenta la cantidad de energías renovables y disminuye la que proporciona estabilidad y supongo que está intentando determinar cuál es el umbral máximo de tolerancia", añade

"El gas va a tener que seguir estando lógicamente así en España. Si queremos quitar la la nuclear, pues quitar la nuclear y el gas. Entonces ya el apagón sería constante. Menos eólica, la solar fotovoltaica empieza a caer poco a poco en el mes de agosto y luego veremos puntas de subida de precio como todos los años en las zonas de calor y empezaremos a ver esos dientes de Sierra en el en los costes de la energía", explica Diego Mateos, experto energético y consejero delegado de Gese Servicios.