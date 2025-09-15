El fiscal califica de preocupante el aumento de delitos cometidos por menores y su relación con el uso precoz de las nuevas tecnologías

Investigan un grupo de WhatsApp que captaba menores para compartir contenido sexual violento

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha defendido la conveniencia de “limitar legalmente” el acceso a internet hasta una determinada edad, como puede ser la mayoría de edad o desde los 16 años, además de tener “unos controles parentales reales y efectivos”.

El fiscal ha calificado de preocupante el aumento de delitos cometidos por menores, sobre todo los delitos contra la libertad sexual, y su relación con el uso prematuro de las nuevas tecnologías con acceso a internet, según han indicado fuentes de la Cámara.

Díaz Manzanera ha realizado estas declaraciones en su reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios para presentar la memoria de actividad de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de 2024, tras ser recibido por la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez.

Sube la tasa de criminalidad en Murcia en proporción con el aumento de la población

Díaz Manzanera ha explicado que la evolución de la criminalidad en la Región de Murcia durante 2024 ha aumentado levemente en la mayoría de las figuras delictivas, con respecto al año anterior, “lo cual es algo lógico, ya que sucede habitualmente todos los años, atendiendo a que también suele aumentar anualmente la población en la Región”.

También ha subrayado el gran trabajo de los fiscales de la Región de Murcia durante el año 2024, que ha valorado como “muy positivo y eficaz, ya que se ha aumentado el número de asuntos despachados en todas las jurisdicciones, fundamentalmente la penal. "Y eso, pese a las necesidades de personal que tenemos”, ha explicado.

El Fiscal Superior ha trasladado la necesidad del apoyo de la Cámara al aumento de plazas de fiscales y de funcionarios en Fiscalía, y al impulso de las obras de los Palacios de Justicia de Lorca y de Molina de Segura, así como a la consecución de la Ciudad de la Justicia de Cartagena y la mejora de las instalaciones de la Fiscalía de Murcia.