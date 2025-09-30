Claudia Barraso 30 SEP 2025 - 19:34h.

La NASA ha detectado un cambio radical y preocupante en la estructura de la Tierra relacionado con las radiaciones

Nuestro planeta sigue siendo una gran incógnita para la ciencia a pesar de todos los avances y descubrimientos que consiguen que nos acerquemos cada vez más al conocimiento exacto de la Tierra. Gracias a los datos recogidos a partir de los satélites artificiales, un grupo de científicos de la NASA ha descubierto un cambio drástico que se lleva dando desde el año 2000, y con mucha más rapidez desde hace tan solo cinco años.

Un estudio elaborado por la NASA demuestra que el hemisferio norte del planeta está absorbiendo más radiación solar de la que emite, en comparación con el hemisferio sur, cuya tendencia es más estable. Los autores de este hallazgo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, explican que algo les llamó la atención cuando compararon ambas partes del planeta. “Utilizando observaciones satelitales encontramos que mientras ambos hemisferios se oscurecen, el norte lo hace de manera más rápida”. Esta diferencia supone un “desafío” para la hipótesis de que “la simetría hemisférica en el albedo es una propiedad fundamental de la Tierra”.

¿Pero que supone esto en nuestras vidas? Los expertos aclaran que estos datos han generado muchas dudas en teorías establecidas, lo que supone una pregunta abierta con “importantes implicaciones para el clima futuro”. Según explican en el informe “el oscurecimiento se asocia con las interacciones aerosol-radiación, el albedo superficial y los cambios en el vapor de agua. Los cambios en las nubes también contribuyen a un mayor contraste hemisférico”.

Las posibles soluciones

El origen de este desequilibrio tiene que ver con las cantidades que irradian a diferencia de las que absorbe cada hemisferio. “El desequilibrio hemisférico en la radiación neta surge porque el hemisferio norte es más cálido y emite más radiación infrarroja térmica al espacio en comparación con el SH. En cambio, ambos absorben aproximadamente la misma cantidad de radiación solar”.

Los expertos añaden que la interacción entre la atmósfera y el océano, así como la circulación de las nubes y el impacto que tienen en ella los rayos solares producen mutaciones silenciosas en las capas de la Tierra que a su vez puede producir cambios más radicales en la estructura. No han determinado qué efectos puede tener en la salud de las personas y si puede suponer un riesgo directo para el desarrollo de la vida como la conocemos, pero sí que buscan soluciones que puedan compensar estas radicaciones y recuperar el equilibrio entre los dos hemisferios.