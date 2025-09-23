La NASA ha anunciado que mandará una nave tripulada a recorrer la órbita de la Luna entre febrero y abril de 2026

Así se preparan los 10 nuevos futuros astronautas de la NASA: su plan de estudios incluye robótica, supervivencia, geología o medicina

La NASA avanza con la misión que pretende realizar otro viaje de la humanidad a la Luna tras más de 50 años. Así lo han informado los responsables de este proyecto, explicando que el segundo vuelo del programa ‘Artemis’ despegará entre febrero y abril del año que viene y que se trataría del primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de medio siglo.

Aunque no tienen previsto que los astronautas que viajen en la nave pisen a Luna, si que darán una vuelta a toda la órbita del satélite. La NASA ha anunciado esta fecha con casi un año de retraso, ya que en un principio dijeron que sería 2025 el año en el que la nave partiría rumbo hacia el espacio. Incluso se aseguró que los viajeros serían la nueva generación de astronautas que podrían caminar por suelo lunar.

Además, se dijo que esta misión supondría romper récords: se quería conseguir la primera imagen de una mujer y de una persona de color pisando la Luna. Pero finalmente, con el desarrollo de la nave y habiendo analizado las dificultades tanto presupuestarias como técnicas, la nave hará un recorrido perfectamente diseñado.

La Administración Trump, acompañada de sus expertos y nuevas normas, también tuvo que ver en este cambio de planes, por ejemplo, el uso de componentes de SpaceX, propiedad de Elon Musk, con el que parece que el presidente estadounidense ya no se lleva tan bien.

Otras misiones planeadas

La NASA no solo trabaja en esta misión, sino que también quiere capturar imágenes del "halo" invisible de la Tierra, la tenue luz que emite la exosfera, la capa atmosférica más externa de nuestro planeta, a medida que se transforma y cambia en respuesta al Sol.

Comprender la física de la exosfera es un paso clave para pronosticar condiciones peligrosas en el espacio cercano a la Tierra, un requisito para proteger a los astronautas de Artemis que viajan por la región camino a la Luna o en futuros viajes a Marte. El Observatorio Carruthers Geocorona se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida no antes de este martes.