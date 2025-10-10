Una tormenta geomagnética generada por el Sol podría hacer visible la aurora boreal en España, algo poco habitual

En mayo de 2024 ya se registró este fenómeno con cielos teñidos de verde, rosa y violeta en varias provincias

Siempre se ha dicho que para disfrutar de una aurora boreal era necesario viajar hasta Islandia, Noruega, Finlandia o Laponia. Sin embargo, este fenómeno luminoso podría observarse de nuevo en España, algo que hasta hace poco parecía impensable.

Las auroras boreales se producen durante la noche en las regiones más próximas al Polo Norte y se caracterizan por sus brillantes cortinas de luz, verdes, rojas o púrpuras, que iluminan el cielo. Su origen está en la interacción entre las partículas cargadas del viento solar y la magnetosfera de la Tierra. Cuando esas partículas chocan con los gases de la atmósfera, excitan los átomos de oxígeno y nitrógeno, que liberan energía en forma de luz. El tipo de gas con el que interactúan determina el color de la aurora.

De Islandia a Galicia: las auroras se acercan al sur

El fenómeno que podría repetirse en España tiene su origen en una doble eyección de masa coronal del Sol. La segunda, más rápida, alcanza y absorbe a la primera, generando una potente tormenta geomagnética. Al chocar con la magnetosfera terrestre, se produce la magia: los átomos se excitan y dan lugar a las auroras boreales.

Según los expertos, cuando el índice Kp, que mide la actividad geomagnética, es muy alto, el óvalo auroral se amplía y puede desplazarse hacia latitudes insólitas, alcanzando regiones como Galicia, Andalucía, Aragón o Cataluña.

No sería la primera vez. En mayo de 2024, el cielo ya se tiñó de verde, rosa y violeta en puntos como Zaragoza, Cádiz, Tarragona o Lugo, un espectáculo que dejó claro que las auroras boreales también pueden hacerse visibles en el sur de Europa cuando las condiciones lo permiten.