El cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol este miércoles 29 de octubre

Así será 'el cometa del siglo': brillante, con una larga cola y visible a simple vista

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol este miércoles 29 de octubre. Este inusual visitante celestial podría contener pistas de otro sistema solar, lo que ha generado todo tipo de teorías en redes sociales. Algunas relacionadas con un tipo de tecnología extraterrestre que ha impulsado el astrofísico de Harvard, Avi Loeb.

El físico está convencido de que el cometa es una posible sonda alienígena que viaja hacia la Tierra. Pero varios científicos rechazan esta teoría y señalan que no hay evidencias de que estemos ante un tipo de tecnología extraterrestre. Aunque algunas que están circulando en Internet son inexplicables para los expertos.

¿Por qué el cometa 3I/ATLAS se comporta de forma extraña?

El cometa interestelar 3I/ATLAS tiene una cola prominente – una nube de gas y polvo que se forma alrededor del núcleo helado- y una coma brillante que ha ido ganando actividad durante su recorrido. Lo que llama la atención es su rastro de partículas que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él.

Los cometas interestelares son extraordinariamente raros pero, a diferencia de los cometas que se dirigen al Sol, el 3I/ATLAS viaja en una órbita hiperbólica que eventualmente lo llevará de regreso al espacio interestelar. Este breve paso por el sistema solar es clave para los científicos, ya que pueden estudiar el material que se forma alrededor de una estrella distante.

¿Qué dice la Nasa sobre la posibilidad de que el cometa 3I/ATLAS sea una tecnología alienígena?

La teoría del astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ha ganado terreno en las redes sociales. Su argumento se centra en la trayectoria del cometa y la misteriosa Señal Wow!, una potente y breve ráfaga de radio de banda estrecha detectada en 1977 que nunca ha sido explicada.

La comunidad científica se mantiene escéptica sobre esta teoría y afirman que el comportamiento del cometa es consistente con el de un cometa natural expulsado de su sistema estelar de origen. Esto ocurre porque cumple con tres características: desarrolla una coma (la atmósfera de gas y polvo que rodea al núcleo) y una cola a medida que se acerca al Sol.

Su brillo podría ser tan intenso por su tamaño o por la forma en que la superficie refleja la luz. Sea como sea, el cometa 3I/ATLAS es una oportunidad para los científicos. El objetivo de los expertos es entender los procesos de formación planetaria que ocurren fuera de nuestro sistema solar.