Un extrabajador de Cometa afirma que se resetearon las pulseras, se dejaron sin señal y se ocultó

Los interrogantes de los fallos en las pulseras antimaltrato: ¿Ocultaron los gestores información? ¿Por qué se cambió de Telefónica a Vodafone?

Desde el Ministerio de Igualdad insisten en relación a las pulseras antimaltrato en que todos los sistemas tienen un margen de error, pero varios ex trabajadores de Cometa van mucho más allá. Hablan de fallos masivos durante meses y de la intención de ocultarlos. Uno de ellos lo ha dicho en el programa TEM, aquí en Mediaset.

El cambio de una empresa a otra fue, según un extrabajador del sistema cometa, el detonante de una larga cadena de fallos en torno a las pulseras antimaltrato. "Por ejemplo, iba circulando por la autovía, se quedaba su posición clavada en un sitio y hasta varias horas después uno de esos reinicios ilegales que se nos pedían hacer no recuperaba la posición".

Se hicieron reseteos no permitidos

Cuando habla de "reinicios ilegales" se refiere a reseteos, en principio no permitidos, porque durante ese tiempo los dispositivos no transmiten señal, pero asegura que los reseteos se hicieron y se ocultaron. "Nos pedían además que las fichas en vez de poner que habíamos hecho un reinicio simplemente pusiéramos un asterisco para que cuando los informes llegaran a juzgado no se supiera que era lo que habíamos hecho ahí".

Se saltaron el protocolo

Cuenta, también, que se pidió a estos extrabajadores que se saltaran el protocolo durante una visita de la delegación del Gobierno al centro del control.

Desde las asociaciones creen que estas pulseras son una buena medida de protección, solo si funcionan bien.

Lo malo es que los agresores conozcan los trucos para seguir haciendo daño a las víctimas.