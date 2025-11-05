En un principio, Sora se lanzó para iOS en Estados Unidos y Canadá

Los vídeos pueden ser hasta 60 segundos, e incorpora movimientos de cámara complejos

La aplicación social que genera vídeos con inteligencia artificial Sora ya está disponible en los dispositivos Android en una serie de países tras su lanzamiento a finales de septiembre de iOS.

Sora es la aplicación social de OpenAI, que permite a los usuarios hacer uso de su modelo de generación de vídeo Sora 2 para que puedan crear y descubrir nuevo contenido, que destaca por la calidad y realismo de la imagen y la sincronización del sonido.

Primero se lanzó para iOS

Sora para Android puede instalarse en Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Taiwán, Tailandia y Vietnam, para que los usuarios de estos países puedan generar "una escena cinematográfica, un corto de anime o una remezcla del vídeo de un amigo" a partir de unas pocas instrucciones.

Los vídeos pueden ser hasta 60 segundos, e incorpora movimientos de cámara complejos.

Avanzar en las capacidades de la AI

La tecnología de Estados Unidos pretende con la aplicación continuar avanzando en las capacidades de la AI, entrenando modelos que ayuden a las personas en la resolución de problemas que requieran interacción con el mundo real. Para ello, ha estado enseñando a la IA a comprender y simular el mundo físico en movimiento.

Así, OpenAI ha presentó Sora, su modelo de IA de texto a vídeo, con el que permite la creación de vídeos realistas de hasta un minuto de duración a partir de las indicaciones de texto que le suministre el usuario.

Para la creación de vídeos, los usuarios deberán escribir una serie de instrucciones explicando a la aplicación qué características tiene que incluir la escena, así como los personajes y las acciones que llevarán a cabo, el entorno, el clima, y los movimientos de cámara que se deban recrear.