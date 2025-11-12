La señal emitida por 3I/Atlas fue captada a través del radiotelescopio MeerKAT, situado en Ciudad del Cabo

La sonda china Tianwen-1 observa el cometa interestelar 3I/Atlas desde la órbita de Marte

El cometa 3I/Atlas, descubierto el 1 de julio de 2025 por un telescopio del sistema de alerta temprana ATLAS, en Chile, dejó a su paso una señal de radiofrecuencia captada mientras se acercaba al Sol.

La señal emitida por 3I/Atlas fue captada a través del radiotelescopio MeerKAT, situado en Ciudad del Cabo, el pasado 24 de octubre. Está identificada como líneas de absorción de hidroxilo (OH) en frecuencias 1 665 MHz y 1 667 MHz, son el resultado de la disociación del agua cuando el hielo del cometa se sublima al acercarse al Sol.

3I/Atlas es el tercer objeto conocido procedente de fuera del Sistema Solar, tras ‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

Más antiguo que el propio Sistema Solar

Los astrónomos estiman que podría tener entre 3.000 y 11.000 millones de años, lo que lo haría más antiguo que el propio Sistema Solar, y que se formó en torno a estrellas del disco grueso de la Vía Láctea.

A principios de mes la sonda china Tianwen-1 ha logrado observar por primera vez un objeto interestelar desde la órbita de Marte, al captar imágenes del cometa 3I/Atlas, según informó la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA).