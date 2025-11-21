La sentencia puede convertirse en un precedente importante para el sector publicitario español

Un juez condena a Meta a pagar 479 millones a los medios españoles por competencia desleal

El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid condenó este jueves a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI), por haber obtenido una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales Facebook e Instagram infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

La resolución, contra la que cabe recurso, estima parcialmente la demanda interpuesta por la prensa digital española que consideraba que la publicidad comportamental que hace Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram.

La sentencia puede convertirse en un precedente importante para el sector publicitario español, al señalar que la prensa digital competía en desventaja frente a la publicidad comportamental de Meta, basada en el uso indebido de millones de datos personales de usuarios de Facebook e Instagram obtenidos tanto en sus propias plataformas como en otras webs externas.

La sentencia se fundamenta en el artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), que considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes, en este caso, mediante la infracción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

