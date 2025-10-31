Compartir







MadridLa empresa Meta, propietaria de las mayores redes sociales en el mundo,como Instagram, WhatsApp o Facebook, ha sido demandada por casi 7.000 millones de dólares por inflar los precios de la publicidad. Algo que ya llevaba ocurriendo en Estados Unidos y de lo que la empresa UTECA sospecha que haya podido ocurrir en Europa.

Tamara Rodríguez, responsable de márketing de 'Nos Comunicamos', explica que esta denuncia llega después de que se haya inflado el denominado "alcance potencial" de la publicidad, que viene a ser el número de personas al que impactaría el anuncio: "Se atribuyen compras o ciertas métricas que no son reales".

Por otro lado, David Ríos, CEO de Márketing de 'Negociovivo', detalla que "todo esto está incrementando el coste de las campañas publicitarias en un tráfico que no es real". Un serio problema que afecta a muchas compañías porque, como bien explica Tamara Rodríguez, "se invierte 'X' dinero en 'X' medio teniendo en cuenta el retorno que tiene".

Meta, demandada por 7.000 millones de dólares por inflar el alcance de su publicidad

Según la demanda, la compañía habría aumentado conscientemente el número de usuarios que podían ver los anuncios, con el objetivo de cobrar tarifas más elevadas a sus anunciantes, con la falsa promesa de cifras comprometidas.

El caso no ya habría ocurrido anteriormente en Estados Unidos, donde ya se investiga actuaciones similares, y ahora desde UTECA, surgen las sospechas de lo ocurrido en el país americano, podría haberse extendido al mercado europeo. La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) se ha mostrado preocupante ante ante la posibilidad de que el fraude haya afectado también a los anunciantes españoles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Olano, presidente de UTECA: "Está en manos de los anunciantes"

Expertos como David Ríos, por su parte, advierten que este tipo de prácticas “erosionan la confianza en las plataformas y perjudican a las marcas que invierten grandes sumas esperando resultados reales”.

Sin embargo, Eduardo Olano, presidente de UTECA, ha sido claro en un acto público al sentenciar: "Esto solamente está en mano de los anunciantes, que tienen la capacidad de forzar cambios en la forma de operar de las plataformas". Con esta demanda, Meta vuelve a situarse en el punto de mira de reguladores y anunciantes de todo el mundo, que exigen mayor transparencia en la medición y venta de publicidad digital.