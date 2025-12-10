En Reino Unido han hallado sedimentos que guardaban el rastro de una hoguera encendida por neandertales

Poner fecha de la invención del fuego. El momento exacto en el que nuestros antepasados aprendieron a dominarlo es algo que llevan estudiando durante décadas los arqueólogos y los expertos. Un estudio publicado en la revista Nature empuja esa frontera mucho más atrás de lo que se creía: hasta hace 400.000 años, a un rincón de Reino Unido donde han hallado sedimentos que guardaban el rastro de hogueras encendidas por neandertales.

La presencia de restos de este mineral, la pirita en un yacimiento del Reino Unido, es la clave de la conclusión. “Los neandertales más antiguos del continente europeo tenían capacidad para llevar a cabo esta tecnología tan sumamente compleja”, explica Juan Manuel Jiménez, profesor de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Esta era su fisonomía y hace 400.000 años ya eran capaces de fabricar fuego.

La pirita, clave del origen del fuego

“¿Qué sale de ahí? Unas fibras que van a ser capaces de capturar la chispa que creemos”, señala el experto. Una vez conseguido el combustible del hongo hay que tener preparado otro elemento fundamental: un nido de fibras vegetales. Golpeando la pirita con sílex o con otra pieza del mineral generamos las chispas que trasladaremos al nido con sumo cuidado. Empieza entonces un proceso en el que este experto arqueólogo oxigena durante un par de minutos la brasa producida al objetivo.

Así lo hacían nuestros ancestros 350.000 años antes de lo que pensábamos. “Significa poder defendernos del ataque de otros carnívoros”, afirma el experto. Y ayudamos a desarrollar nuestro cerebro con la energía que antes destinábamos a digerir alimentos crudos.

“Permite el desarrollo del lenguaje. Se van a contar historias y el grupo se va a unir más”, recalca Diego Matín Puig, arqueólogo de Arqueodidat. Hasta llegar, poco a poco a lo que somos, gracias a quien supo crear chispazos para dominar lo que antes solo nos llegaba por azar.