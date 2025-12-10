Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Sucesos

La pareja de la madre de Lucca, el niño de Almería, ya le partió el brazo antes de matarle: la madre presentó denuncias, pero las retiraba

La pareja de la madre de Lucca, el niño de Almería, ya le partió el brazo antes de matarle: la madre retiró denuncias contra él
Imagen de un ramo de flores en memoria de Lucca, el niño asesinado en Garrucha, Almería, el pasado 3 de diciembre. Informativos Telecinco
Compartir

Este miércoles hemos conocido nuevos datos sobre el asesinato de Lucca, de cuatro años, en la localidad Garrucha, en Almería. Según el auto de prisión, al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco', el día del asesinato, el detenido le golpeó en el abdomen y lo violó, provocándole desgarros, hasta el punto de que sufrió un derrame intestinal que le produjo la muerte.

Todo esto, a pesar de tener una orden de alejamiento que le impedía convivir con Lucca y con su madre, un maltrato que era habitual y conocido por su propia madre.

PUEDE INTERESARTE

Según informa Antonio Lasso, periodista de 'Informativos Telecinco' desplazado al lugar de los hechos, la prueba de ello es que, "previamente, la pareja sentimental de la madre ya le había fracturado en una ocasión el brazo".

Un vídeo revela el miedo que el niño muerto en Almería le tenía a la pareja de su madre
Un vídeo revela el miedo que el niño muerto en Almería le tenía a la pareja de su madre

Cada vez que la madre de Lucca se iba a trabajar, el menor se quedaba presuntamente a solas con su agresor

Hemos podido conocer que cada vez que la madre de Lucca se iba a trabajar, el menor de cuatro años se quedaba presuntamente a solas con su agresor. Eso fue lo que sucedió el pasado 3 de diciembre, cuando lo agredió tanto físicamente como sexualmente, provocándole más tarde la muerte.

La madre del niño muerto en Almería se autoinculpó ante un familiar
La madre del niño muerto en Almería se autoinculpó ante un familiar

También se ha podido conocer esta jornada que este maltrato habitual era tanto conocido como ocultado en el entorno del menor. Una prueba de ello, de hecho, es que la madre (que espera a otro hijo) había presentado denuncias por agresiones ante la Guardia Civil y luego habría vuelto para retirarlas, porque decía que eran totalmente inventadas. La mujer, al parecer, se habría autoinculpado ante un familiar. Tanto ella como su pareja se encuentran en prisión.

Temas