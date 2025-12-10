Lucca, el niño asesinado en Almería, sufrió la fractura de un brazo por parte de la pareja de su madre antes de que acabase con su vida

La madre de Lucca, el niño asesinado en Almería, y su pareja trasladaron el cadáver del pequeño hasta un antiguo búnker de la playa

Este miércoles hemos conocido nuevos datos sobre el asesinato de Lucca, de cuatro años, en la localidad Garrucha, en Almería. Según el auto de prisión, al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco', el día del asesinato, el detenido le golpeó en el abdomen y lo violó, provocándole desgarros, hasta el punto de que sufrió un derrame intestinal que le produjo la muerte.

Todo esto, a pesar de tener una orden de alejamiento que le impedía convivir con Lucca y con su madre, un maltrato que era habitual y conocido por su propia madre.

Según informa Antonio Lasso, periodista de 'Informativos Telecinco' desplazado al lugar de los hechos, la prueba de ello es que, "previamente, la pareja sentimental de la madre ya le había fracturado en una ocasión el brazo".

Cada vez que la madre de Lucca se iba a trabajar, el menor se quedaba presuntamente a solas con su agresor

Hemos podido conocer que cada vez que la madre de Lucca se iba a trabajar, el menor de cuatro años se quedaba presuntamente a solas con su agresor. Eso fue lo que sucedió el pasado 3 de diciembre, cuando lo agredió tanto físicamente como sexualmente, provocándole más tarde la muerte.

También se ha podido conocer esta jornada que este maltrato habitual era tanto conocido como ocultado en el entorno del menor. Una prueba de ello, de hecho, es que la madre (que espera a otro hijo) había presentado denuncias por agresiones ante la Guardia Civil y luego habría vuelto para retirarlas, porque decía que eran totalmente inventadas. La mujer, al parecer, se habría autoinculpado ante un familiar. Tanto ella como su pareja se encuentran en prisión.