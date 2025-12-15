De Gran Hermano a la calle: cada día nos graban hasta 70 veces con las cámaras de seguridad que usurpan nuestra privacidad
Cada vez que tecleamos una de nuestra claves en el móvil, ordenador o el banco dejamos una huella digital
El Gobierno pretende proteger a los menores del entorno digital: el 72 % del material pedófilo son fotografías no sexualizadas de niños
Quienes viven en una gran ciudad son captados, cada día, hasta 70 veces por una cámara de seguridad. Gasolineras, cajeros, supermercados. Son casi un millón de cámaras en toda España. Cada vez que tecleamos una de nuestra claves -del móvil, el ordenador o el banco- también dejamos huella. Y de media, usamos un centenar de claves cada día, según informa Lorelei Esteban.
¿Cuántas veces en el día usurpan nuestra privacidad sin que nos demos cuenta? Hoy vamos a comprobarlo con la rutina diaria y la ayuda de un experto.
“Se podría localizar a una persona en tiempo y hora", indica Daniel López
Al salir de casa, nuestra reportera ha pasado por el supermercado, ahí, ¿qué se ha expuesto de su privacidad? “Se podría localizar a una persona en tiempo y hora porque todas las grabaciones tienen una huella de tiempo”, explica Daniel López, experto de protección digital. Además, ha pasado su tarjeta de fidelización.
“La tarjeta de fidelización en un conjunto de datos que los hacen unívocos, tus hábitos de compra, qué días y horas vas a comprar, cuánto gastas en la compra, probablemente te llegue publicidad en tu navegación sobre tus preferencias y lo van adaptando”, añade. Y después han pasado por la gasolinera.
"Estamos viviendo en la era del capitalismo de la vigilancia", añade el experto
“Estas cámaras de vídeo están conectadas para monitorizar el uso que hacemos de esas instalaciones. Estamos continuamente mostrando información que nos hace identificable”, destaca el experto. Para hacer esta entrevista le envía su ubicación.
"Si tú estás ahora mismo con identificada con tu perfil personal, tú tienes un histórico en tu cuenta de Google de todas esas posiciones que has ido buscando o incluso trazando con tu propio móvil. La mayoría de las ciudades también han desplegado dispositivos de señales o sondas para monitorizar el tráfico, para contear qué transeúntes hay", indica.
“Estamos viviendo en la era del capitalismo de la vigilancia”, afirma el experto. En cada paso que damos y en cada acción que hacemos, miremos donde miremos, nuestra privacidad se escapa sin que lo percibamos. En cada paso que damos y en cada acción que hacemos. Miremos donde miremos nuestra privacidad se escapa sin que lo percibamos.