Defensa informa sobre el incidente sufrido por un satélite español en el espacio

El Ministerio de Defensa ha confirmado este viernes que el satélite de comunicaciones SPAINSAT-NG II ha sufrido un incidente fortuito durante su traslado hacia la órbita geoestacionaria. Pese a ello, ha aclarado que no se ha visto afectado el normal desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas ni los servicios de comunicaciones satelitales de Defensa.

La cobertura sigue plenamente garantizada gracias a la combinación de las capacidades del satélite SPAINSAT y del primero de los satélites de nueva generación, SPAINSAT-NG, ya operativo. Esta configuración permite asegurar la continuidad de las comunicaciones estratégicas mientras se adoptan las medidas necesarias para reforzar el sistema a medio y largo plazo.

En caso de ser necesario, Defensa ha indicado que exigirá la construcción de un tercer satélite para sustituir al SPAINSAT-NG II en el menor plazo posible, con el fin de mantener la resiliencia y seguridad del sistema.

El Programa SATCOM-SPAINSAT NG, constituye uno de los pilares fundamentales de la modernización de las comunicaciones por satélite de las Fuerzas Armadas

Su objetivo es reemplazar progresivamente los sistemas actuales SPAINSAT y XTAR-EUR con una nueva generación de satélites más avanzados, seguros y resilientes, capaces de operar en las bandas X, Ka y UHF.

Los satélites del programa han sido fabricados por Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space, a través de sus filiales francesa y española, dentro del contrato suscrito por Hisdesat, operador y propietario del sistema.

Defensa ha subrayado que seguirá trabajando “de forma estrecha y coordinada” con Hisdesat y con el resto de entidades implicadas, manteniendo su compromiso con la seguridad, la soberanía tecnológica y la protección de los intereses estratégicos de España en el ámbito espacial.