2026, un año clave para ver las auroras boreales: un experto aclara si podrán disfrutarse desde España

Aunque la observación no será sencilla debido a la nubosidad, la primera luna llena de 2026 dominará el cielo durante varios días, en concreto, la conocida como ‘Luna del Lobo’ será visible desde la noche del 2 al 3 de enero hasta bien entrada la madrugada del 4 al 5, al coincidir con un tramo de la órbita lunar relativamente cercano a la Tierra, lo que la clasifica como una ‘superluna’.

Según 'Eltiempo.es', este fenómeno podrá observarse a simple vista y no requiere instrumental específico, si bien el uso de prismáticos permite distinguir mares lunares y grandes estructuras. No obstante, la iluminación frontal propia de la luna llena reduce el relieve, las mejores condiciones para disfrutarla se darán tras el anochecer y durante la madrugada, cuando la Luna gane altura y pase a dominar el cielo invernal.

El portal meteorológico advierte, sin embargo, de que los cielos estarán mayoritariamente cubiertos en gran parte de España durante la noche del sábado

Se esperan chubascos puntuales en zonas de la costa mediterránea, como Valencia, así como en regiones del norte y del suroeste peninsular, aun así, podrían registrarse claros esporádicos en áreas de Castilla y León, como Salamanca o Zamora, y en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Más allá de la luna llena, este fin de semana reunirá varios fenómenos astronómicos destacados.

La ‘Luna del Lobo’ coincidirá con el máximo de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, cuyo pico se producirá durante la noche del 3 al 4 de enero

No obstante, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha advertido de que el brillo de la Luna llena dificultará la observación de los meteoros. Además, durante el sábado 3 de enero tendrá lugar el perihelio, el momento en el que la Tierra se sitúa a menor distancia del Sol, concretamente a 147.099.928 kilómetros, según ha informado el IGN a través de un mensaje publicado en la red social X.

La primera luna llena del año se producirá oficialmente el sábado 3 de enero a las 11:03 horas (hora peninsular), el nombre de ‘Luna del Lobo’ procede de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica y hace referencia a que enero coincidía con el periodo más duro del invierno, caracterizado por noches largas, frío persistente y una mayor frecuencia de los aullidos de los lobos.

En otras culturas, esta luna es conocida como Luna Fría o Luna del Hielo, denominaciones que también aluden directamente a las condiciones invernales propias del hemisferio norte.