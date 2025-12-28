Candela Hornero Madrid, 28 DIC 2025 - 07:30h.

José Jiménez, científico y CEO de AstroÁndalus, nos cuenta las claves para poder disfrutar de las auroras boreales hasta 2026 y dónde es más probable verlas

¿Eres un fanático de las auroras boreales? El 2026 será un año clave para poder disfrutar de este fenómeno natural, caracterizado por espectáculos de luz en tonos verdes, rosados y púrpuras que iluminan el cielo nocturno en latitudes altas.

Para entender por qué los próximos meses serán clave y qué factores influyen en la intensidad y frecuencia de las auroras, hablamos con José Jiménez, científico y CEO de AstroÁndalus, quien nos explica las claves para planificar el viaje y aumentar las probabilidades de disfrutar de este fenómeno único.

Pregunta (P): ¿Por qué el 2026 será un año excepcional para ver las auroras boreales? ¿Qué significa que nos acercamos al "pico de actividad solar"?

Respuesta (R): Desde hace tiempo sabemos que la actividad solar no es plana, por así decirlo, sino que está sujeta a una especie de ritmos o pulsos que ocurren cada 11 años. Dentro de estos 11 años hay un pico donde la actividad es máxima y luego vuelve a descender para volver a alcanzar un momento de máxima actividad a los 11 años.

No todos los ciclos solares son iguales y en algunos el pico máximo es más activo que en otros. Numerosos estudios y observaciones indican que nos encontramos justo en el pico de ciclo número 25.

Es por este motivo que aun durante el año 2026 todavía podemos esperar una gran actividad solar, que en última instancia es lo que provoca las auroras boreales más espectaculares. Esto no significa que en periodos de mínima actividad solar no haya auroras boreales —siempre las hay—, sino que las posibilidades de ver un gran espectáculo de luces del norte son menos frecuentes, pero no imposibles.

P: ¿Este pico solar es diferente a los vividos anteriormente?

R: Todos los picos de actividad solar son espectaculares, y como solo ocurren cada 11 años, no es algo frecuente. La diferencia, y por lo que se está hablando tanto ahora, es más bien logística, hace 11 años, en el anterior pico, aún no era tan fácil viajar a zonas tan remotas como las regiones árticas, donde mejor se ven las auroras.

Nosotros llevamos justo 10 años viajando y hemos podido ver como las infraestructuras han ido mejorando y como han aparecido empresas como la nuestra, expertas en el destino y que pueden organizar viajes especializados para ver las auroras.

Al fin y al cabo no se trata solo de salir y verlas, hay que interpretar modelos predictivos y parámetros complejos, ahora hay muchas opciones para simplemente dejarse guiar y disfrutar.

P: ¿En qué meses podremos verlas?

R: Realmente las auroras boreales tienen lugar durante todo el año, sin embargo, en primavera y verano no son visibles simplemente porque en las regiones árticas es de día las 24 horas del día y el cielo está azul.

Es por eso que las mejores épocas son desde finales de septiembre hasta finales de marzo, que es cuando hay posibilidad de contemplar cielos estrellados y las auroras danzando junto a las estrellas.

P: ¿Mejores destinos para verlas?

R: En teoría, cualquier punto por encima del círculo polar ártico es adecuado. De nuevo tenemos que volver a parámetros más logísticos. Desde España, no es lo mismo trasponer a Alaska, o al Yukón canadiense para verlas, que coger un avión e ir al norte de Noruega, Finlandia, Suecia o Islandia.

P: ¿Habrá alguna oportunidad de verlas en España?

R: No queremos quitar la ilusión a nadie, pero lo de las auroras en España ha sido un fenómeno realmente muy sobredimensionado y sobre el que hay una tremenda desinformación. No, en España no se van a ver auroras boreales verdes como las que vemos en las fotos en Noruega. Simplificando mucho, las auroras boreales son como unas largas cortinas que son verdes por abajo y rojas por arriba. Estas cortinas cuelgan sobre las regiones polares.

Zonas como el norte de Noruega están justo debajo de estas cortinas, debajo de la parte verde. Con suerte, y en situaciones de inusuales tormentas solares, estas cortinas pueden salirse de su zona habitual y desplazarse al sur, de tal forma que, por perspectiva, al estar en un planeta redondo, desde España podemos llegar a ver la parte roja de arriba, pero no la zona verde. De ahí que las fotos de auroras en España se vean tonos rojos y en Noruega verdes.

La mala noticia es que la zona roja es prácticamente invisible al ojo humano. Las auroras de España han sido prácticamente invisibles, solo captadas por cámaras fotográficas. Una experiencia radicalmente distinta a ver una danzante aurora verde con tanto brillo que ilumina el suelo.

P: ¿Algún consejo para verlas?

R: Sin lugar a dudas, irse a las zonas más propensas en las regiones árticas. Allí están garantizadas casi todas las semanas.

P: ¿Cuándo volverán a pasar?

R: En esto también hay una gran desinformación. Nos frustramos mucho cuando vemos titulares del tipo "donde ver las auroras boreales de la semana que viene en España".

Los modelos predictivos apenas son fiables más allá de un puñado de días. Es imposible saber cuándo se van a ver a una semana vista, y ni mucho menos para el año que viene. Estos titulares son sencillamente erróneos.

La labor de los divulgadores científicos no es quitar la ilusión a nadie, pero si hablar e informar con rigurosidad, aunque a todos nos encantaría algún día poder una aurora boreal… en nuestro caso en Jaén, Teruel o Valencia, que es desde donde trabajamos.