A pesar de que Siri es el asistente de IA más veterano, Alphabet y la compañía de Cupertino trazan una nueva alianza que re-definirá el panorama

Apple y Google solían ser rivales en muchos campos. El software, uno de los más importantes: iOS contra Android es una competencia abierta entre ambas compañías. Sin embargo, el escenario ha cambiado diametralmente cuando las dos adversarias se han unido para cooperar en el desarrollo de Siri.

El escenario global de la inteligencia artificial ha cambiado radicalmente desde el 2022, con nuevos actores como OpenAI, Microsoft, NVIDIA, o una reinvención de Google. No obstante, Apple lastraba su ecosistema Apple Intelligence con un despliegue restringido, funciones que causan problemas --viral se ha hecho el borrado de contenido de las fotos-- y una fase Beta que ahí sigue desde que se lanzó. Pero ahora van a cambiar las cosas.

Google y Apple lanzan un comunicado conjunto en su nueva estrategia

En aras de hacer pública esta nueva sinergía, ambas compañías han lanzado un comunicado en el que hacen un adelanto de lo que va a implicar esta nueva cooperación.

"Después de una evaluación minuciosa, Apple ha determinado que las tecnologías de IA de Google proveen de las mejores bases de funcionamiento para los modelos de Apple", explican. Dicho en otras palabras: lo que por fuera se llama Siri, por dentro va a llevar motor de Gemini. No obstante, hay diferencias al respecto de la actual IA de Google.

Gemini en Apple se ejecutará en local y nube privada

Una de las grandes banderas de Apple es que sus algoritmos se ejecutan dentro de los dispositivos. De hecho, una de las primeras muestras que dieron a conocer en su día era que Siri --por primera vez-- podría ejecutarse sin conexión a internet. Y no sólo el asistente de voz: el objetivo es que no tengamos que depender de ninguna fuente externa para que todo funcione.

Por su parte, Gemini de Google seguirá funcionando como hasta ahora: todo conectado y en la nube. Apple en cambio acogerá los principios de funcionamiento de su competidor, para trasladarlos dentro de los dispositivos. El iPhone, el iPad y el Mac van a tener esas informaciones siempre disponibles para que todo se ejecute de forma local.

No sólo la propia conexión a internet es uno de los puntos diferenciales. El sistema de cifrado de los archivos de Apple --que se lleva a cabo dentro de los procesadores-- seguirá presente para preservar toda nuestra información, de ahí que las funciones que necesitasen conexión se ejecutarían en servidores de red privados y encriptados.

Así pues, la promesa del gigante californiano es la de no compartir nuestros datos cuando se use Apple Intelligence. Ni siquiera con la propia compañía. Tampoco Google va a tener nuestra información personal.

Siri es sólo la punta del iceberg

Apple Intelligence se promocionaba como una suite de herramientas que permiten hacer todo tipo de tareas: recordatorios inteligentes, escritura automática dentro de las aplicaciones, edición de contenido mejorada o un contexto mayor de nuestra información para crear rutinas y atajos son de las principales.

Aunque Siri promete mejorar sustancialmente, Google ya ha explicado que "todo el conjunto de Apple Intelligence" va a estar alimentada por Gemini.