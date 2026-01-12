The Guardian determina que los resúmenes médicos generados por la IA de Google pueden ser inexactos o falsos

ChatGPT ahora responde preguntas de salud: un experto explica por qué no deberías compartirle tu historial médico

Compartir







Buscar información médica en Internet antes de acudir a consulta se ha convertido en una práctica habitual, los profesionales sanitarios llevan tiempo advirtiendo de los riesgos de esta costumbre y, en esta ocasión, los hechos les dan la razón: Google ha tenido que rectificar algunos de los resúmenes médicos generados por su inteligencia artificial tras detectar errores relevantes.

La confianza en la IA para resolver dudas cotidianas, incluidas las relacionadas con la salud, no deja de crecer. Muchos pacientes reconocen que recurren primero a la red para interpretar síntomas, análisis o resultados médicos, una práctica extendida tanto entre amigos como en el entorno familiar.

Sin embargo, una investigación publicada por 'The Guardian' alerta de que los resúmenes médicos generados por la inteligencia artificial de Google pueden ser inexactos o incluso falsos, lo que supone un riesgo potencial para los usuarios.

Según el estudio, la compañía ha llegado a retirar algunos de estos contenidos tras comprobar fallos en la información ofrecida

Los expertos explican que estas herramientas se entrenan con enormes volúmenes de datos que incluyen tanto fuentes muy fiables como otras de baja calidad. Esto provoca respuestas excesivamente genéricas, especialmente en cuestiones clínicas donde los valores normales dependen de factores como la edad, el sexo o los antecedentes médicos del paciente.

PUEDE INTERESARTE Un abogado denuncia a un juez de Ceuta por usar presuntamente IA para citar sentencias inexistentes del Tribunal Supremo

Un ejemplo claro es el de los rangos de colesterol o los valores de un análisis hepático, que no son iguales para una persona sana que para alguien con patologías previas. Sin el contexto adecuado, la información puede resultar engañosa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Google asegura que está revisando estos sistemas y sostiene que la mayoría de los datos proporcionados son correctos

Los profesionales sanitarios insisten en que no se debe demonizar la inteligencia artificial, reconocen que es una herramienta útil en el ámbito médico, siempre que se emplee como apoyo y no como sustituto del criterio clínico. La clave está en saber interpretar la información y en consultar siempre con un especialista.