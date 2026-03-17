Este dispositivo se coloca a través de una pequeña abertura en el cráneo

El dispositivo permite captar y decodificar en tiempo real las señales eléctricas cerebrales

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Una empresa de Shanghái, especializada en neurociencia, ha desarrollado el primer sistema implantable que conecta el cerebro con un ordenador.

Este dispositivo se coloca con una pequeña abertura en el cráneo y permite a los pacientes con lesiones medulares realizar movimientos con las manos a través del pensamiento.

Funcionamiento y uso

Este sistema se trata de un BCI invasivo, es decir, funciona con electrodos que se insertan directamente en el cerebro, pero utilizando una técnica de implantación epidural mínimamente invasiva y tecnología inalámbrica, en lugar de apoyar sensores sobre la superficie craneal.

Según informan desde el portal de salud 'CureCompass', este enfoque del dispositivo permite captar y decodificar en tiempo real las señales eléctricas cerebrales sin entrar en contacto directo con el tejido ni dañar neuronas, lo que, según el regulador, minimiza el trauma y mejora la estabilidad a largo plazo del dispositivo.

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El equipo, denominado en documentos oficiales como “sistema de compensación de movimiento de la mano con interfaz cerebro‑computadora implantable”, se clasifica como dispositivo médico de Clase III y representa “el primer dispositivo médico de BCI invasivo comercializado en el mundo”, cerrando una brecha clínica tanto a nivel internacional como doméstico.

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Para poder utilizar este dispositivo, el paciente puede ser incapaz de realizar movimientos de prensión con las manos, pero debe conservar cierta función en la parte superior de los brazos, lo que le facilita el uso del guante controlado que funciona a través de las señales cerebrales.