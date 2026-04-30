Sara Carbonero ha querido recordar a su madre y rendirle homenaje tras su muerte con una emotiva carta publicada en sus redes

Sara Carbonero reaparece en la misa funeral por su madre Goyi Arévalo: "Una parte de ti se quedará en nuestros corazones"

Compartir







El lunes 13 de abril fallecía Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero, tras una larga enfermedad. 16 días después de su fallecimiento, la periodista se ha mostrado a través de sus redes sociales rota de dolor. En un momento muy complicado de su vida, Sara Carbonero ha recurrido a su cuenta de Instagram para explicar cómo se siente en estos momentos de una de las formas que mejor sabe, escribiendo.

A pesar de la discreción que le caracteriza en sus relaciones más personales y familiares, en esta ocasión Sara ha querido dejar de lado su hermetismo para abrir su corazón sin tapujos y dedicarle unas bonitas palabras de cariño y admiración a su progenitora.

PUEDE INTERESARTE Los grandes apoyos de Sara Carbonero tras la pérdida de su madre

La carta con la que Sara Carbonero rinde homenaje a su madre

Confesando que está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, Sara se ha abierto en canal con sus seguidores y ha compartido con ellos un texto escrito por ella misma y dirigido a su madre en el que la recuerda y le dedica un emotivo homenaje.

"Cuánto te echo de menos, cómo duele… No encuentro sentido ni rumbo, mamá…. Aquí estoy, escribo temblando las líneas más difíciles de toda mi vida. Y lo hago por ti, porque siempre me decías que escribiese más, que te encantaba leerme, siempre animándome. En realidad todo lo hacía por ti, mamá. Para que estuvieses orgullosa, para sacarte una sonrisa , para verte feliz", comienza escribiendo la periodista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Justo después de estas líneas, Sara Carbonero compartía lo mucho que le gustaría poder seguir contando con su madre en el día a día para que le aconsejara y ayudara en sus decisiones ya que se había convertido en un apoyo incondicional para ella: "Aún no puedo creer que no vaya a sonar el teléfono cada mañana, la primera de las tres o cuatro llamadas del día. Ni que no pueda volver a abrazarte ni olerte nunca más. Tampoco podré buscar refugio en ti ni escuchar tus consejos, esos que siempre me salvaban. Creo que lo que peor llevo es que la vida siga como si nada porque para mí es como si el mundo se hubiese parado. Como si me hubiesen amputado una parte del cuerpo. Sé que lo que tú querrías es vernos bien, por eso intento cada día levantarme".

"Por eso no quiero que la tristeza y la rabia que siento ahora me paralicen. Por eso aquí abajo somos más piña que nunca, Irene, los niños…Nos cuidamos como a ti te gustaría. Mamá, desde donde quiera que estés necesito que sepas que has dejado un vacío muy grande porque eras una mujer excepcional. No sabes lo que te quería la gente y cómo me han hablado de ti todos estos días. En la iglesia no cabía un alfiler", destaca Carbonero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, Sara Carbonero ha compartido los elogios y los buenos momentos que el entorno de Goyi Arévalo ha destacado tras su fallecimiento: "Todo el que tuvo la suerte de conocerte te define como una mujer buena, generosa, dulce, valiente, discreta. Una mujer que nunca tuvo una mala palabra hacia nadie, una mujer sin prejuicios. Que era todo amor, bondad, que se desvivía por los demás. Por tu familia, tus nietos, tus amigos… Qué orgullo tan grande ser tu hija".

Por último, Sara Carbonero ha dejado muy claro con su publicación que Goyi seguirá muy presente en su vida como un verdadero referente a seguir sin olvidar todo lo que vivió junto a ella: "Me alivia imaginar que ahora estás en un lugar mejor, eso dicen. Aunque yo sigo pensando que deberías seguir aquí , que nos quedaban muchas cosas por hacer, por disfrutar y por vivir. Que ya tocaba la racha buena. Mamá, no habrá un solo día en el que no piense en ti, tu recuerdo seguirá vivo por siempre y tú seguirás viva en mi corazón. Ayúdanos y danos fuerza para aprender a vivir sin ti, mándanos alguna señal. Estaré atenta a las estrellas fugaces. Te escribiré cada día. Dirección el cielo. Tanto amas , tanto duele. 'Y yo a ti más,mamá'. Siempre".