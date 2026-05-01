Celia Molina 01 MAY 2026 - 15:58h.

El 7 de mayo saldrá a la venta 'No soy Verónica Forqué', el libro de memorias que ha escrito en su nombre la hija de la actriz

La última entrevista de Verónica Forqué en Telecinco

Compartir







El 13 de diciembre de 2021, muy pocos días después de haber cumplido los 66 años, Verónica Forqué se suicidó en su domicilio de Madrid. Unas horas antes, se había despedido con normalidad de su hija, María Iborra, fruto de su matrimonio con el director de cine Manuel Iborra, que salió a hacer unos recados. A María nada le hacía pensar que, poco rato después, Menuka, la mujer nepalí que cuidaba de la actriz, iba a llamarla para decirle que su madre se había ahorcado en el baño de su domicilio.

Más de cuatro años después, la joven ha reunido el valor de escribir las memorias que su madre nunca redactó. Un libro que se titula 'No soy Verónica Forqué', que saldrá a la venta el próximo 7 de mayo, y en el que María confirma que, aquel fatídico año, se había "mudado" a la casa de su madre porque ella estaba sumida en una profunda depresión "desde la emisión del programa MasterChef".

PUEDE INTERESARTE Muere ahorcada a los 60 años la hija de Peter Falk, el actor que dio vida al famoso teniente Colombo

Con todo lujo de detalles, esta DJ y bailarina, que entró en un "pozo muy oscuro" tras la muerte por suicidio de su madre, ha descrito en una entrevista en ABC como preludio del libro, cómo se quitó la vida la actriz:

"Supongo que se miró en el espejo antes de ahorcarse"

"Mi madre se suicidó con un pañuelo. Era un pañuelo de seda, gris azulado con flores azules y granates, que se llevaron los forenses como un elemento de prueba, o por lo que fuera, y nunca me lo devolvieron. Se hizo un nudo en la garganta, ató el extremo del pañuelo en el radiador que había encima del váter y se dejó caer. Enfrente de ella había un espejo, y seguramente se miró en él, y respiró profundamente, como para coger fuerzas, antes de dejarse caer para ahorcarse", declara María.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Ahora me pregunto si, cuando yo salí de casa, ella ya había decidido que iba a ser ese día. Lo cierto es que, según me contó Menuka, esa misma mañana se encontró con que mi madre había sacado del armario todos sus pañuelos y los había extendido en la cama. Naturalmente, le extrañó, aunque no supo interpretar la causa de ese despliegue. Ahora sabemos la causa: mi madre estaba valorando cuál de ellos sería el más adecuado. Un casting de pañuelos", añade sobre la forma que Forqué eligió para morir.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"¿Pude hacer algo más por ella?" se pregunta su hija

Además de explicar que Verónica ya había sufrido una fuerte depresión en el año 2014, el año en el que murió su hermano, Álvaro Forqué; una tristeza que se agravó con la muerte de su propia madre, Carmen Vázquez Vigo, cuatro años después, María narra los extraños comportamientos que había tenido su madre en los últimos tiempos, como su afición por la marihuana o los "pollos" que podía llegar a montar en el supermercado.

En cuanto al programa en el que participó, Iborra asegura que la actriz llegaba a casa "contenta" de los rodajes, a pesar de los directores del formato debieron darse cuenta de que no se encontraba bien: "Desde la producción debían de darse cuenta de que mi madre no estaba bien. Así que tuvieron que decirse: 'Uy, está fatal, está como unas maracas; qué bien, cuánta audiencia vamos a tener...", aprecia María en las declaraciones de ABC, preguntándose también si ella debió de hacer algo por sacarla del programa.

"¿Pude hacer algo? ¿Debería haberle insistido para que no hiciera ese programa? Ella estaba con una ilusión tremenda y, una vez que ella tomaba una decisión, yo la apoyaba completamente. Ella me había educado con esa extrema libertad y tolerancia. Obviamente, no podía imaginar lo que se nos venía encima", concluye, pues fue el hate que recibió su madre durante la emisión con lo que Verónica "no pudo lidiar".