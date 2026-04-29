Julio Muley 29 ABR 2026 - 21:51h.

"Aldama reconoce que ha sobornado a Ábalos y Koldo, se autoinculpa y el informe de la UCO es muy contundente", señala Julio Muley, jefe de Nacional de Informativos Telecnico.

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Ocho horas ha declarado hoy Aldama en el juicio de las mascarillas. Julio Muley, jefe de nacional de Informativos Telecinco, analiza estas declaraciones y su impacto en la causa, que ha provocado reacciones y complicidades entre Ábalos y Koldo. "Lo cierto es que la declaración de Aldama tiene un valor añadido desde el momento en el que él también se autoinculpa en estos hechos. Él lo que reconoce es que ha sobornado a los dos acusados que se sientan contra él".

De momento, "lo que tiene el tribunal son los informes de la UCO donde se corroboran algunos de esos pagos". Muley reconoce que "lo que no le va a servir al tribunal son algunos titulares muy llamativos que no están sustentados en pruebas y que el valor que tiene es meramente periodístico".

Aldama ha lanzado muchas acusaciones a las que Koldo puede responder este jueves. La defensa de Koldo y Ábalos consiste en demostrar que no existe un botín, es decir, dónde está el dinero de los sobornos. Aldama dice que les ha pagado miles y miles de euros, pero de momento no se sabe dónde está ese dinero. Lo que sí tienen en contra es un informe de la UCO muy contundente".