Antonio Rodríguez 29 ABR 2026 - 15:37h.

Vito Quiles interrumpe a Begoña Gómez en una cafetería mientras esta se encontraba con unas amigas

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MadridBegoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, va a denunciar a Vito Quiles por una presunta agresión producida en una cafetería. Según la versión oficial, el agitador le habría impedido salir del establecimiento y se habría producido un enfrentamiento con sus dos amigas.

Vito Quiles se desplazó hasta un local privado en Madrid donde se encontraba Begoña Gómez junto a dos amigas. El activista entró en su interior, lugar donde presuntamente se produjeron los hechos que va a denunciar la esposa del presidente de agresión y posteriormente haberle impedido salir de la cafetería.

Vito Quiles muestra las imágenes

Vito Quiles subió un vídeo a redes sociales mostrando su versión de los hechos. Las imágenes que el activista ha publicado en su perfil oficial arrancan justo después de la presunta agresión a Begoña Gómez, justo cuando están intentando salir de la terraza de la cafetería entre agarrones y golpes a la cámara del protagonista por parte de las dos mujeres que estaban junto a la esposa del presidente.

"Señora Gómez, ¿usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos?", se ve cómo pregunta Vito Quiles. Mientras dice esto, Begoña Gómez está hablando por teléfono móvil y hablando en solitario en dirección contraria al activista, huyendo de sus cuestiones mientras está en una cafetería. A partir de ahí, todo se complica en el vídeo y una de las dos mujeres se abalanza sobre el activista al grito de "¡quita esa mierda!".

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"¿Se arrepiente de haber puesto una asesora con sueldo público? ¿Usted utulizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus usos personales?", continúa insistiendo Vito Quiles mientras Begoña Gómez anda con el gesto incómodo y serio mientras sus dos amigas la intentan separar del acercamiento y preguntas del activista.

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Tras el forcejeo entre Vito Quiles y la mujer que acompaba a Begoña Gómez, éste se dirige a las amigas de la esposa de la presidenta como "charos": "Que paréis, charos. ¡Parad!". Una de ellas, mientras le da un agarrón del pelo, sentencia: "Para, eres un mierda, eso es lo que eres. ¿No te remuerde la conciencia ser tan mierda?".

Por último, sobre el término con el que el activista se dirige a las amigas de Gómez, el Gobierno detalla que bajo su juicio llamar "charo" a una mujer es un acto de "violencia machista".