León XIV aterriza hoy en Madrid, donde permanecerá hasta el 9 de junio para continuar su viaje apostólico después en Barcelona y Canarias
Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid
La ciudad de Madrid ya está preparada para la visita que el papa León XIV hará del 6 al 9 de junio como parada inicial de su primer viaje apostólico a España, que continuará en Barcelona y concluirá en Canarias, con actos en Gran Canaria y Tenerife.
La agenda del Pontífice arrancará este sábado con su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (10.30 horas), donde habrá una recepción oficial, y la posterior ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid (11.30 horas) y recepción de los Reyes (12 horas). A las 12.30 horas tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que el papa pronunciará su primer discurso.
León XIV inicia hoy su viaje a España, con una apretada agenda con una treintena de actos en siete días
El papa León XIV inicia este sábado 6 de junio su viaje a España, en el que recorrerá más de 2.500 kilómetros --si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife-- y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos. En total, participará en una treintena de actos en los siete días que durará su viaje.
La visita comenzará este sábado 6 de junio cuando el avión en el que viaja el Pontífice aterrice en la capital a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico. En Madrid, además de los actos previstos, recorrerá más de 7 kilómetros en Papamóvil.