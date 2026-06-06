León XIV inicia hoy su viaje a España, con una apretada agenda con una treintena de actos en siete días

León XIV aterriza hoy en Madrid, donde permanecerá hasta el 9 de junio para continuar su viaje apostólico después en Barcelona y Canarias

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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La ciudad de Madrid ya está preparada para la visita que el papa León XIV hará del 6 al 9 de junio como parada inicial de su primer viaje apostólico a España, que continuará en Barcelona y concluirá en Canarias, con actos en Gran Canaria y Tenerife.

La agenda del Pontífice arrancará este sábado con su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (10.30 horas), donde habrá una recepción oficial, y la posterior ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid (11.30 horas) y recepción de los Reyes (12 horas). A las 12.30 horas tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que el papa pronunciará su primer discurso.