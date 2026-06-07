La DGT confirma el cambio que afectará a millones de conductores por una nueva señalización en carretera

Se cifra en más de 130 las señales nuevas, además de los rediseños y la eliminación de pictogramas obsoletos

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El sistema de señalización vial que cualquier conductor español conoce de memoria lleva más de dos décadas sin una revisión estructural. Ese paréntesis acabó el pasado 10 de junio de 2025, cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto 465/2025, publicado en el BOE el 17 de junio bajo la referencia BOE-A-2025-12199. Esta norma modifica el Reglamento General de Circulación en todo lo relativo a la señalización de tráfico, y supone, en palabras del propio texto del decreto, la actualización más significativa del catálogo oficial de señales viales desde hace más de veinte años.

La reforma entró en vigor el 1 de julio de 2025, aunque su impacto real en las carreteras se está produciendo de forma progresiva a lo largo de 2026. Las señales antiguas que quedaron expresamente suprimidas por la nueva normativa tienen un plazo máximo de retirada fijado en el 1 de julio de 2026. De este modo, a partir de esa fecha, no podrán permanecer en las vías. A ninguna administración le está permitido instalar señalización conforme a la normativa anterior desde el mismo momento en que el decreto entró en vigor.

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La dimensión del cambio no es menor, y se cifra en más de 130 las señales nuevas, además de los rediseños y la eliminación de pictogramas obsoletos. Todo el catálogo oficial se ha refundido en un único Anexo I del Reglamento, que recoge la forma, dimensiones, color, tipografía y significado de cada señal. Además, la reforma habilita a los Ministerios de Interior y de Transportes para actualizar el catálogo mediante órdenes ministeriales conjuntas, sin necesidad de un nuevo decreto, lo que agiliza la incorporación de futuras modificaciones.

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Qué señales cambian y cuáles son completamente nuevas

Entre las novedades más relevantes que los conductores ya empiezan a encontrar en las carreteras y ciudades españolas:

Señales para Vehículos de Movilidad Personal: la nueva R-118 prohíbe el acceso de patinetes eléctricos y otros VMP a determinadas zonas. La R-408 reserva un carril exclusivamente para estos vehículos, con el pictograma de un patinete eléctrico. Ambas responden a la necesidad de regular la convivencia entre VMP, ciclistas, peatones y turismos en entornos urbanos.

la nueva R-118 prohíbe el acceso de patinetes eléctricos y otros VMP a determinadas zonas. La R-408 reserva un carril exclusivamente para estos vehículos, con el pictograma de un patinete eléctrico. Ambas responden a la necesidad de regular la convivencia entre VMP, ciclistas, peatones y turismos en entornos urbanos. Señales medioambientales y de bajas emisiones: la R-120 indica la prohibición de acceso en función del distintivo ambiental del vehículo, con las condiciones específicas detalladas en un panel complementario. Están ya activas en múltiples ciudades y su incumplimiento conlleva sanciones automáticas.

la R-120 indica la prohibición de acceso en función del distintivo ambiental del vehículo, con las condiciones específicas detalladas en un panel complementario. Están ya activas en múltiples ciudades y su incumplimiento conlleva sanciones automáticas. Señales de neumáticos de invierno: La R-412b, un círculo azul con un neumático dibujado, establece la obligación estricta de llevar neumáticos de invierno, ampliando las situaciones en que solo las cadenas eran la opción.

La R-412b, un círculo azul con un neumático dibujado, establece la obligación estricta de llevar neumáticos de invierno, ampliando las situaciones en que solo las cadenas eran la opción. Señales de control de distancia: La S-991f alerta de la presencia de sistemas de control de distancia mínima entre vehículos en autopistas y autovías. Su incumplimiento puede conllevar sanción.

La S-991f alerta de la presencia de sistemas de control de distancia mínima entre vehículos en autopistas y autovías. Su incumplimiento puede conllevar sanción. Rediseño de pictogramas: La señal P-21a (zona escolar) y la P-21b (personas con movilidad reducida) han sido renovadas con iconografía neutra e inclusiva. Muchos pictogramas anteriores no resultaban suficientemente legibles en condiciones de baja luminosidad o lluvia intensa. Se han eliminado también señales en desuso, como las que regulaban el aparcamiento en días pares e impares.

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La convivencia simultánea de señales antiguas, que pueden mantenerse mientras no sean de las expresamente suprimidas, y señales nuevas complica, al menos durante el periodo transitorio, la lectura del entorno vial. A ello se suma que las autoescuelas recibieron un periodo de gracia de tres meses para actualizar sus manuales, y que las nuevas señales fueron incorporadas a los test oficiales de la DGT a partir de julio de 2025. De este modo, lo que queda claro es que el lenguaje de las carreteras ha cambiado, y el plazo para aprender a leerlo de nuevo expira en julio.