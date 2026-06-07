El cuerpo sin vida se ha localizado a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares

El equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado a la zona para la identificación del cuerpo

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CastellónEl Ayuntamiento de Almassora (Castellón) ha confirmado que el cuerpo hallado por la Guardia Civil este domingo cerca de la desembocadura del río Mijares es el del menor que desapareció el pasado jueves. En un comunicado, el Consistorio ha convocado un minuto de silencio este lunes, a partir de las 19 horas, en memoria del menor vecino del municipio.

El Ayuntamiento traslada "sus más sinceras condolencias, cariño y apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Almassora se une en el recuerdo y acompañamiento a quienes sufren esta irreparable pérdida".

En el mismo comunicado se informa de que el Consistorio ha mantenido contacto directo con la familia desde que se ha tenido conocimiento de la identidad del menor y agradece la profesionalidad de los efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local que han intervenido durante los últimos días.

La Guardia Civil de Castellón ha informado este domingo del hallazgo de un cuerpo a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y aproximadamente a 300 metros de la línea de costa donde desapareció un menor de edad el pasado jueves.

El equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado a la zona para la identificación del cuerpo, que podría corresponderse con el del desaparecido, según las mismas fuentes.

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El dispositivo de búsqueda se ha mantenido activo

El hallazgo del cadáver se ha producido alrededor de las 16:20 horas por parte de los buzos de la Guardia Civil.

El dispositivo de búsqueda se ha mantenido activo desde la desaparición, tanto por mar como por aire y tierra, con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Marítimo Provincial, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Aérea de la Guardia Civil.