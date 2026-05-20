El archipiélago de Svalbard, en el norte de Noruega, es uno de los lugares más remotos de la Tierra

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Ha sido toda una sorpresa, este año el premio de Princesa de Asturias de Cooperación Internacional se lo ha llevado la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, ubicada en Noruega. En su definición es uno de los lugares más remotos del país noruego, Svalbard es la única isla ppoblada que está más cerca del Polo Norte.

Es una ciudad habitada por muy poca gente, tan poca que habitan más osos polares que personas, se encuentra en mitad del hielo pero tiene una gran importancia para todo el planeta. Allí se encuentra el Banco de Semillas más grande del mundo, aunque este tapado por una capa de nieve, y puede pasar desapercibido, se encuentran semillas de más de 6300 especies de plantas diferentes, desde este año también semillas de olivo, directas desde España.

En la bóveda se encuentran un total de 1.300 semillas

La finalidad de este lugar es tener garantizada el suministro, en caso de que un desastre natural o humano pueda poner en riesgo los cultivos. Desde Informativos Telecinco se ha contactado con uno de los únicos Españoles que ha podido ir en persona para verlo, Luis Guasch, director de recursos fitogénitos de CSIC, nos ha aclarado que "es muy emocionante ir allí y ver cómo se materializa algo por lo que estás luchando todos los días". La conservación de estas semillas que nos han dado los agricultores son "indispensable para que podamos tener una alimentación saludable en el futuro"