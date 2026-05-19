David Jiménez 19 MAY 2026 - 18:42h.

La misión 'Smile' analizará por primera vez la información que llegue del satélite sobre la magneto esfera y los efectos del viento solar

Confirmado por la NASA: la Tierra gira cada vez más lento, lo que podría provocar que los días durasen 25 horas en el futuro

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Muchas personas desconocen la importancia de lo que hay más allá de nuestro planeta para que la vida sea posible en la Tierra. Una de ellas es la "magneto esfera, el escudo" que hace que nos protege de la energía brutal que emite el sol, tal y como confirma Rocío Guerra, responsable de la misión 'Smile' al equipo de Informativos Telecinco.

La experta ha explicado que "hay fenómenos muy energéticos que se producen en el sol y que hace que expulse toneladas de viento solar que llegan a la cercanía de nuestra Tierra", pero gracias a la magneto esfera que consigue desviar parte de ese viento, podemos sobrevivir, pero no desvía el 100% de la cantidad.

El viento solar consigue colarse entre los bordes de ese escudo invisible de la Tierra a través de los Polos y al llegar a la atmósfera se generan fenómenos como las "auroras boreales" y aunque parezcan verdaderas obras de arte, el viento solar hace que se deforme el escudo y hace que se produzcan tormentas solares o geomagnéticas que pueden provocar daños en estructuras esenciales.

Las herramientas de la misión 'Smile'

La misión en la que trabaja un equipo de profesionales como Rocío, dispone de una cámara de rayos X situada en el satélite artificial que rodea la Tierra y que permite observar por primera vez la totalidad del funcionamiento de la magneto esfera.

"También tenemos una cámara Ultra violeta" que capta los efectos del viento solar en la Tierra observando la creación de las auroras boreales para que el objetivo final sea "prever la llegada de tormentas geomagnéticas, entender su importancia y criticalidad y poder tomar medidas", añade la experta.

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Para ello los expertos que trabajan en esta misión necesitarán tres años de observación y análisis de los datos que aporte el satélite que orbita en la Tierra de ese escudo invisible para ver qué tipo de efecto está teniendo en nuestro planeta el viento solar más allá de las auroras boreales.