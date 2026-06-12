Los fallos en las plataformas propiedad de Meta han comenzado a registrarse pasadas las 15 horas

WhatsApp, Instagram y Facebook sufren una caída de sus servicios a nivel mundial

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Instagram, Facebook, Threads y Messenger, han sufrido una caída en sus servicios a nivel global este viernes, que también afecta a España y que está ocasionando problemas en el funcionamiento habitual de las redes sociales.

Los fallos en las plataformas propiedad de Meta han comenzado a registrarse pasadas las 15 horas (horario peninsular) de este viernes 12 de junio, incluyendo errores de carga, así como impidiendo iniciar sesión, enviar mensajes o compartir y visualizar publicaciones.

Así lo han registrado los portales especializados Downdetector y Outage.Report, que detallan incidencias en Insagram, Facebook, Threads y Messenger, añadiendo que se trata de una caída que ha afectado a los usuarios a nivel global, incluido España, Estados Unidos, Australia y Japón, entre otras regiones.

Meta no explica el origen de los fallos

Por el momento, el problema persiste y se desconoce el origen de estos fallos en los servicios de Meta, que parecen generalizados en todas sus plataformas. Asimismo, la compañía no ha compartido información al respecto. Por el momento, no han informado cuándo se reestablecerán los servicios en ambas redes sociales.

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Los usuarios han sido los que han reportado los fallos en las aplicaciones a nivel global. Comenzó a no cargar las actualizaciones, tampoco dejaba a los usuarios poder iniciar sesión, subir publicaciones, ver sus propios contenidos e incluso intercambiar mensajes con otros usuarios.

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Desde Meta no han explicado el motivo por el que sus redes sociales han sufrido fallos a nivel global, tampoco si el contenido privado de cada usuario sufre algún peligro, pero los errores han comenzado a reportarse pasadas las tres de la tarde de este viernes 12 de junio.