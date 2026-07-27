Varios testigos declararon haber visto al detenido usando la maquinaria pesada: el Gobierno de Castilla y León se personará como acusación

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ÁvilaEl varón que ha sido detenido por el dramático incendio de Ávila, el cual ya ha arrasado más de 50.000 hectáreas, había estado utilizando durante varios días maquinaria pesada estrictamente prohibida por el Gobierno de Castilla y León. Pese a ello, según la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la empleó para abrir caminos en Burgohondo, desde donde se desató el fuego el pasado miércoles 22 de julio sobre las 13:00 horas tras provocar el vehículo unas chispas que serían origen del fuego.

Desoyendo las indicaciones de las autoridades, que habían prohibido el uso de estos vehículos por la amenaza que representaban ante el riesgo de poder provocar fuego en las olas de calor, el detenido, –un operario–, empleó la maquinaria, siendo visto por varios testigos que, igualmente, prestaron declaración ante los agentes de la Guardia Civil corroborando los hechos, que llevarán al Ejecutivo regional a personarse como acusación.

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El detenido por el incendio de Ávila esgrime que estaba moviendo de sitio la maquinaria prohibida

Según recoge El Mundo haciendo alusión a los testimonios recogidos en las diligencias y la declaración del investigado, este último, al que se le acusa de un presunto delito del incendio forestal y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente, con los agravantes de afectar a áreas próximas a núcleos habitados y de haber perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, reconoció los hechos, pero esgrimió que no estaba realizando tareas, sino "moviendo de sitio" la maquinaria.

El acusado incidió en que no estaba empleando el vehículo para trabajar, pero tanto los testimonios de los testigos como la investigación del Seprona desmontan esa versión. Las autoridades, con un informe técnico de expertos en el Medio Ambiente de la Benemérita, no solo apuntan a contradicciones en su versión, sino además a "indicios claros".

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También las declaraciones de los testigos lo son. Aseguraron, de manera sólida y consistente, que vieron al operario utilizando esa maquinaria en los días previos al incendio para abrir caminos en el epicentro del fuego que ya ha arrasado más de 50.000 hectáreas: Burgohondo.

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Unas chispas de la maquinaria prohibida desataron el incendio forestal de Burgohondo

Según la investigación, tanto por medio de la inspección ocular como del informe técnico, con colaboración de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del gobierno autonómico, se hallaron indicios evidentes del empleo de la maquinaria pesada, sobre la que expresamente se había dictado prohibición de uso.

Unas chispas provenientes de ella originaron el fuego, que se propagó "a gran velocidad" y en muy poco tiempo, dando lugar al gran incendio forestal que arrasa múltiples zonas Ávila.

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Ahora, junto a él está también investigado el propietario del vehículo, que no llegó a ser detenido pero sobre el que también pesa la acusación por un delito de incendio forestal y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Con la investigación y las diligencias todavía ahondando en lo ocurrido, y a la espera de que se remitan todos los informes a la Fiscalía, la Unidad Central Operativa de Medioambiente (UCOMA), grupo especial del Seprona, participará en los trabajos para esclarecer completamente los hechos y permitir la aplicación de justicia.