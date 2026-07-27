Pedro Sánchez ha presentado la Red de Refugios Climáticos e insiste en un Pacto de Estado: "Esta sí que es una prioridad nacional"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado ayudas de 10 millones de euros para financiar nuevos refugios climáticos, incluyendo centros educativos, para garantizar que la edad, los recursos económicos y la falta de zonas verdes "no sean una barrera frente a la emergencia climática" que hace "más voraces las olas de calor y nuestro territorio mas vulnerable".

Así lo ha anunciado el presidente durante la clausura de la presentación de la red de refugios climáticos de la Administración del Estado con más de 180 espacios disponibles para ayudar a la población a soportar mejor las altas temperaturas y que incluye, entre otros, al propio Ministerio para la Transición Ecológica.

¿Cómo se repartirán las ayudas?

Los 10 millones de euros de ayudas se repartirán de la siguiente manera:

Dos millones serán para refugios individuales

Tres millones para redes locales

Cinco millones para centros educativos habilitados como refugio.

La Red de Refugios Climáticos y el Pacto de Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la Red de Refugios Climáticos y ha asegurado que no se cansará "de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan" al Pacto de Estado frente a la "emergencia climática", porque "ésta sí que es una prioridad nacional".

"Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado. Y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado", ha manifestado Pedro Sánchez, quien ha comenzado su intervención recordado que "en estos momentos muchos españoles y españolas miran con angustia el horizonte, ven las llamas acercarse a sus pueblos, abandonan sus hogares sin saber cuándo van a poder regresar y esperan noticias de los equipos que luchan contra el fuego".

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De este modo, las primeras palabras del presidente han sido para "los familiares evacuados, para quienes permanecen confinados y, por supuesto, también para los profesionales que se juegan, literalmente, la vida" sobre el terreno. "Que no tengan la menor duda, y es que toda la fuerza del Estado, toda la fuerza del Estado, liderada también por la Administración General del Estado, está con ellos y con ellas", ha subrayado.

Según ha destacado el presidente, en lo que va de 2026, los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas en España, 13 personas han perdido la vida y la cifra de fallecidos por calor en España asciende a más de 3.800 personas.