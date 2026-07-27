Los medios estadounidenses citan a fuentes del Ejército que alertan de la posibilidad de que el país agote sus reservas de munición

Trump amenaza a China y a Rusia: si entregan armas a Irán "sería muy malo" para ambos

Compartir







¿Trump vuelve a cambiar de estrategia con Irán? Estados Unidos ha suspendido los ataques contra el régimen de los ayatolás, ante la preocupación de que el Ejército estadounidense se quede sin reservas de armamento, según apuntan importantes medios, como New York Times. Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas ha desmentido estas informaciones y ha asegurado que el presidente "tiene todas las opciones en la mesa" para decidir el próximo paso en la guerra contra Teherán.

Waltz declaró en entrevistas el domingo que el presidente Donald Trump está dando a las conversaciones “cierto margen” para que se desarrollen después de que los esfuerzos diplomáticos se intensificaran en los últimos días, pero que el republicano "tiene todas las opciones en la mesa" para decidir el próximo paso en la guerra en Irán, incluyendo más acciones militares.

PUEDE INTERESARTE El petróleo se dispara por la tensión con Irán y los ataques de los hutíes en el estrecho de Bab el Mandeb

Waltz negó una información publicada por la cadena NBC sobre un supuesto racionamiento en el Pentágono de las armas y equipo de defensa que está usando el Ejército de Estados Unidos, al argumentar que las Fuerzas Armadas sí tienen lo necesario para escalar el conflicto.

"El Ejército de EE.UU., y esto lo he verificado por todos los medios posibles, cuenta con todo lo necesario para ejecutar esta campaña con la eficacia necesaria. Y solo tengo que decirles que las personas que están filtrando esta tontería merecen estar en la cárcel", aseguró el embajador estadounidense en la ONU.

PUEDE INTERESARTE Trump asegura que EEUU está tomando el control de Ormuz mientras Irán confirma el cierre del paso

Trump pausa los ataques a Irán

Las declaraciones de Waltz han coincidido con la paralización de los ataques de Estados Unidos, este fin de semana, a Irán y tras las preocupaciones del Ejército y, en especial, del vicepresidente, J.D. Vance, por el posible agotamiento de las municiones, según informaron medios estadounidenses este domingo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump suspendió los bombardeos este fin de semana tras escuchar las advertencias del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, quien avisó que reescalar el conflicto con Irán dejaría al Ejército estadounidense sin defensas como los interceptores de misiles, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

Las alertas, según CNN, también las compartió el vicepresidente J.D. Vance en la reunión con su gabinete que Trump convocó en la Casa Blanca el viernes pasado, cuando el presidente expresó que sopesaba un "ataque masivo" contra Irán y, al mismo tiempo, aseguró que funcionarios estadounidenses están negociando con los iraníes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Esto se suma a una nota de Axios que señaló el sábado que el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes, tras casi dos semanas de agresiones diarias, para «dar mayor espacio a la diplomacia».

EE.UU hace cuentas sobre el conflicto contra Irán

El impulso por las negociaciones ocurre tras dos semanas de haberse recrudecido la guerra, después de que Trump diese por terminado el memorando de entendimiento que él firmó en junio para pausar las agresiones, que lanzo Washington e Israel, el 28 de febrero.

La guerra ha agudizado la polémica en Estados Unidos después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informara en el Senado que el conflicto contra Teherán ha costado 37.500 millones de dólares a los contribuyentes hasta ahora y que el Ejército requiere un presupuesto adicional de 67.000 millones de dólares.

"El punto es que el Ejército de EE.UU. ha ejecutado una campaña fenomenalmente exitosa. Como saben, soy veterano por mi trayectoria, y jamás hemos mantenido este tipo de superioridad aérea y superioridad marítima, con acceso sin restricciones sobre Irán, como lo tenemos en este momento», afirmó Waltz.