Muere el bebé de seis meses rescatado de un cayuco en El Hierro, Canarias, que se encontraba en estado crítico

El menor fue evacuado en helicóptero hasta un hospital en La Candelaria

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El bebé de unos seis meses que fue rescatado en estado crítico de un cayuco en el Mar de Las Calmas, en la isla de El Hierro, en la tarde del pasado miércoles, ha fallecido, han confirmado fuentes del Hospital de La Candelaria a Europa Press.

El pequeño fue derivado en helicóptero al Hospital de La Candelaria, en la isla de Tenerife, donde se llevó también a un migrante adulto que no se separó del bebé en ningún momento durante todos estos días.

En el cayuco viajaban 165 personas, una mujer fallecida, que fueron avistadas por un pesquero hasta que una embarcación de Salvamento Marítimo logró remolcarlo hasta el puerto de La Restinga donde tras la atención sanitaria, se decidió que una quincena fueras hospitalizadas en el hospital insular ante su precario estado de salud.